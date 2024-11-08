Güney Kore'den Kuzey'e misilleme: Kısa menzilli balistik füze fırlatıldı

08 Kasım 2024 09:26 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 09:36

Güney Kore ordusu, Kuzey'in agresif balistik füze denemelerine karşı misilleme geldi. Güney Kore ordusu yapılan gerçek atış tatbikatı kapsamında Sarı Deniz istikametine "Hyunmoo-II" tipi kısa menzilli bir balistik füze fırlatıldığını açıkladı.

Güney Kore ordusundan Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği balistik füze denemelerine misilleme geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, dün ülkenin Güney Chungcheong eyaletine bağlı Taean bölgesinde gerçek atış tatbikatı yapıldığı bildirildi.

Kuzey Kore’den gelecek bir balistik füze saldırısına yanıt senaryosu çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikatta, Sarı Deniz istikametine "Hyunmoo-II" tipi bir kısa menzilli balistik füze fırlatıldığı aktarıldı.

Yapılan açıklamada, "Bu gerçek atış tatbikatı ordumuzun Kuzey Kore'nin herhangi bir provokasyonuna karşılık verme konusundaki güçlü kararlılığını ve düşman hedeflerine karşı hassas saldırılar gerçekleştirme kabiliyetini göstermiştir" ifadeleri kullanıldı. Güney Kore ordusunun ABD güçleri ile iş birliği içinde Kuzey Kore’nin askeri faaliyetlerini yakından izlemeyi sürdürdüğü ifade edildi. Güney Kore ordusunun, Pyongyang'ın herhangi bir provokasyonuna "ezici bir şekilde" karşılık vermeye hazır olduğu vurgulandı.

KUZEY'İN FÜZELERİ GERİLİMİ TIRMANDIRMIŞTI

Geçen hafta "dünyanın en güçlü stratejik füzesi" olarak tanımladığı Hwasong-19 kıtalararası balistik füzesini başarılı bir şekilde test ettiğini duyuran Kuzey Kore, son olarak salı günü Japon Denizi istikametine çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlatmıştı. Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası ve çevresinde gerilimi tırmandıran adımları, Güney Kore, Japonya ve ABD'yi teyakkuza geçirmişti.