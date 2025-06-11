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 | Berkay Alptekin

Güney Kore'den Kuzey'e zeytin dalı! Sınırdaki propaganda hoparlörleri kapatıldı

Güney Kore, Kuzey'in geçen yıl başlattığı "çöp balonlu" propagandasına karşılık için sınır bölgelerine konuşlandırdığı hoparlörlerle "propaganda" faaliyetini sonlandırdı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, olaya ilişkin açıklama yaptı.

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Güney Kore'den Kuzey'e zeytin dalı! Sınırdaki propaganda hoparlörleri kapatıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 11:28

Kuzey Kore'nin geçtiğimiz yıl göndermeye başladığı "çöp balonlarına" karşı Güney Kore, sınıra konuşlandırdığı hoparlörlerle yaptığı propaganda faaliyetine son verdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Sınır bölgesinde Kuzey Kore'ye karşı "propaganda" yapan hoparlör yayınlarının durdurulduğu kaydedilen açıklamada, "Bu karar, Kore Yarımadası'nda Koreler arası güven ve barışı yeniden tesis etme vaadini yerine getirme çabalarının bir parçası olarak alındı." ifadesi kullanıldı.

Güney Kore'de göreve yeni başlayan Devlet Başkanı Lee Jae-myung, "Kore Yarımadası'nda kalıcı barışı inşa etmek için Kuzey (Kore) ile iletişim kanalları açacak, diyalog ve iş birliği arayışında olacağız." demişti.

Güney Kore'den Kuzey'e zeytin dalı! Sınırdaki propaganda hoparlörleri kapatıldı

İKİ ÜLKEYİ GEREN "ÇÖP BALONU" FAALİYETİ

Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang'ı eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı.

Kuzey Kore ise buna cevaben mayıs 2024 sonundan itibaren 2 binden fazla çöp taşıyan balonu Güney Kore'ye göndermişti.

Güney Kore ordusu da Kuzey Kore'nin gönderdiği "çöp balonlarına" karşılık sınır bölgelerinde hoparlörlerle "propaganda" faaliyeti yaptığını duyurmuştu.

Güney Kore'den Kuzey'e zeytin dalı! Sınırdaki propaganda hoparlörleri kapatıldı
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