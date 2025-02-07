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 | Berkay Alptekin

Güney Kore'den ordusuna 'Kuzey' talimatı: Cevap vermeye hazır olun

Güney Kore Savunma Bakanlığının haberine göre devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok, Genelkurmay Başkanlığı (JCS) Komuta Kontrol Merkezine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyareti kapsamında yaptığı açıklamada orduya, "Kuzey Kore'nin provokasyonlarının ivedilikle yanıtlanması için hazırlıklı olma" talimatını verdiği bildirildi.

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Güney Kore'den ordusuna 'Kuzey' talimatı: Cevap vermeye hazır olun
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 11:09

Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansının Güney Kore Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok, Genelkurmay Başkanlığı (JCS) Komuta Kontrol Merkezini ziyaret etti.

Choi, burada yaptığı açıklamada, "Sağlam bir askeri komuta sistemi kurulurken, Kuzey Kore'nin herhangi bir provokasyonuna anında karşılık verecek bir duruş sürdürülmelidir." ifadelerine yer verdi.

ORDUYA TELKİNDE BULUNDU

Orduya, ülke içindeki "çalkantılı" durumdan etkilenmemeleri telkininde bulunan Choi, askeri eğitimlerin normal akışında sürmesi gerektiğini vurguladı.

Füze denemeleriyle sık sık gündeme gelen Kuzey Kore, en son 26 Ocak'ta denizden karaya stratejik seyir füzelerini test etmişti.

 

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