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 | Berkay Alptekin

Güney Kore'nin yeni liderinin sicili kabarık çıktı! İşte Lee Jae-myung'un karanlık yüzü

Güney Kore'nin sıkıyönetim krizi sonrası erken seçime gitmesiyle yeni lideri belli oldu. Oyların yüzde 49.42'sini alan Lee Jae-myung, beş yıl sürece görevine başladı. Ancak Lee'nin sevincinin gölgesinde kalan karanlık yüzü de ortaya çıktı.

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Güney Kore'nin yeni liderinin sicili kabarık çıktı! İşte Lee Jae-myung'un karanlık yüzü
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 15:13

Güney Kore’de sıkıyönetim krizi sonrasında yaşanan siyasi belirsizliğin gölgesinde gerçekleştirilen erken seçimde oyların yüzde 49,42’sini alan Lee Jae-myung ülkenin yeni lideri oldu.

Demokratik Parti (DP) adayı olan Lee Jae-myung, Ulusal Seçim Komisyonu'nun seçim zaferini onaylamasının ardından 5 yıllık görevine başladı. Ancak sevincinin gölgesinde Lee Jae-myung'un karanlık yüzü de ortaya çıktı.

Güney Kore'nin yeni liderinin sicili kabarık çıktı! İşte Lee Jae-myung'un karanlık yüzü

HEM UMUTLAR HEM DE KORKULAR VAR

İşte yeni liderin hayatına bir bakış;

Lee'nin kazanması halk tarafında hem umutlara hem de korkulara neden oldu. Destekçileri onun, işleri halledebilecek ve ülkenin kökleşmiş ekonomik eşitsizliğini ve yolsuzluğunu düzeltebilecek yetenekli bir lider olduğunu düşünüyor.

Ancak eleştirmenler, Lee'nin siyasi muhaliflere baskı uygulayacağını ve iç bölünmeyi yoğunlaştıracağını ifade ediyor.

Güney Kore'nin yeni liderinin sicili kabarık çıktı! İşte Lee Jae-myung'un karanlık yüzü

LİBERAL ATEŞİ

Lee siyasete atıldıktan sonra Seongnam şehri belediye başkanı ve Gyeonggi eyaletinin valisi oldu. Bir zamanlar siyasetten uzak olan Lee, 2016 yılında yolsuzluk skandalı nedeniyle görevden alınan dönemin Devlet Başkanı Park Geun-hye'yi eleştiren bir dizi hırslı sokak konuşması yaptıktan sonra öne çıktı.

Lee, Aralık 2016'daki bir mitingde "Onu ellerimizle tutalım ve tarihe gömelim" ifadelerini kullanmıştı. O zamandan beri yaptığı yorumların çoğu Güney Korelileri keskin bir şekilde kutuplaştırdı.

Güney Kore'nin yeni liderinin sicili kabarık çıktı! İşte Lee Jae-myung'un karanlık yüzü

TERÖR VE YOLSUZLUKLA SUÇLANIYOR

Lee, kendi hukuki sorunlarının gölgesinde göreve geliyor.

Terör, darbeye teşebbüs ve yolsuzluk dahil beş davada yargılanıyor ve bir noktada verdiği hukuki mücadelelerden bazıları cumhurbaşkanlığı adaylığını tehdit etti.

Diğer davalar ise şüpheli kalkınma projelerinde oynadığı rol ve Kuzey Kore'ye yaptığı yasadışı para transferleri, resmi fonları kötüye kullandığı iddiaları ve bir tanığı yalancı şahitlik yapmaya ikna ettiği iddiaları etrafında dönüyor.

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