Güney Kore'yi 'baş düşman' ilan eden Kuzey Kore'den balistik füze rampalarıyla gözdağı

05 Ağustos 2024 11:52 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 12:04

Kuzey Kore, 250 yeni tip taktik balistik füze rampasıyla Güney Kore'ye gözdağı verdi. Sınır bölgesindeki askeri birliklere füze rampalarını konuşlandıracağını söyleyen Kim Jong-un, büyük zaferler elde etme konusunda itici güç görevi gören ordu modernizasyonunun savunma alanında yapılan hamlelerin kanıtı olduğunu vurguladı.

Geçtiğimiz ayın sonunda ülkesinde etki gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketine atıfta bulunan Kim, ''Ülkenin sel felaketinin yaralarını sarmak için seferber olduğu bir dönemde bile yeni tip silah sistemlerinin teslim töreninin düzenlenmesi, savunma kabiliyetlerimizi her şartta güçlendirme kararlılığımızın göstergesidir'' dedi.

Sınır birliklerine yeni füze rampalarını konuşlandırma kararını “ülkenin prestijini önemli ölçüde arttıran bir başka kararlı adım” olarak niteleyen Kim, yeni silah sistemlerinin ülkesinin egemenliğini ve barışı savunma görevini layıkıyla yerine getireceğine inandığını söyledi.

GÜNEY KORE'Yİ 'BAŞ DÜŞMAN' İLAN ETTİ

Kuzey Kore, Güney Kore medyasını Kuzey Kore'deki sel felaketinin boyutuyla ilgili uydurma haberler yapmakla suçlayarak kınadı.

Kim Jong-un, Güney Kore'yi değişmez bir düşman olarak nitelendirdi. Kuzey Kore'nin imajını zedelemek için propaganda yapıldığını savundu.

GÜNEY KORE: KUZEY'DE EN AZ BİN KİŞİ ÖLDÜ

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'nin kuzeybatısındaki Sinuiju kentinde şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle ölen veya kaybolan kişi sayısının 1000'i aştığını tahmin ettiklerini bildirmişti.

GÜNEY KORE'DEN KUZEY KORE'YE YARDIM TEKLİFİ

Felaketler dolayısıyla Güney Kore Kızılhaç yardım örgütü, Kuzey Kore'de ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin neler olduğunu, yardımın ölçeğini ve nasıl aktarılacağını görüşmeye hazır olduklarını ve Pyongyang'dan hızlı bir cevap beklediklerini söylemişti.

KUZEY KORE'DE SEL FELAKETİ

Kuzey Kore'de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat felç oldu. Ülkenin birçok noktasını sel vurdu, Amnok Nehri'nde su seviyesi tehlike sınırını aştı. Sel baskınları nedeniyle 5 bin kişi mahsur kaldı. Kuzey Kore ordusu, kurtarma operasyonları için sokağa inerken, ülke lideri Kim Jong-Un da helikopter destekli kurtarma operasyonlarını bizzat yönetti.

KİM JONG-UN'DAN HAVA KUVVETLERİNE ÖVGÜ

Kuzey Kore ordusunu, başarılarından dolayı tebrik eden Kim, üst düzey yetkilileri ise sorumsuzluk ve tembellikle suçladı. Kim, Hava Kuvvetleri personelinin kurtarma operasyonlarını 'inanılmaz' olarak tanımladı.

Sinuiju şehri ve Uiju ilçesindeki sel hasarının çok ciddi boyutlarda olduğunu söyleyen Kim, halkın can ve mal güvenliğini korumanın öncelikleri olduğunu ifade etti.

Devlet organlarının gıda, ilaç ve günlük ihtiyaçlar da dahil olmak üzere felaketzedelere gerekli tüm desteği sağlaması gerektiğinin altını çizen Kim, yeni olası felaketleri önlemek için hızlı adımlar atma talimatı verdi.

ÜST DÜZEY YETKİLİLERE HAKARET

Sağanak yağış, sel ve tayfun gibi felaketlere karşı önceden tedbir alınması gerektiğini daha önce defalarca vurguladığını söyleyen Kim, “Yetkilileri bu tür ciddi önlemler konusundaki sorumsuzlukları hakkında daha önce defalarca uyarmıştım” dedi.

Son şiddetli yağışların felaketin öncesinde öngörüldüğünü belirten Kim, “Ancak doğal afet kaynaklı felaketlerin önlenmesine yönelik çalışmalara henüz gereken önem verilmemiştir. Önemli pozisyonlardaki yetkililerin tembelliği ve çıkarcılığı çok ciddi boyutlara ulaşmıştır” şeklinde konuştu.

KİM JONG-UN: ACİL DURUM MÜDAHALESİ SORUMSUZCA

Ulusal Acil Müdahale Komitelerinin eyalet ve il bazında faaliyet gösterdiğini, ancak bu faaliyetlerin sadece teoride kaldığını ifade eden Kim, afetle mücadele kurumlarının ordunun kurtarma operasyonuna muhtaç kalmasını eleştirdi. Halkın yaşam ve güvenliğini tam olarak sağlamaktan sorumlu olan kamu güvenlik organlarının “sorumsuzca” davrandığını belirten Kim, yetkililere gerekli tedbirleri alma talimatı verdi.