Gür bitki örtüsü gizledi! 250 yıllık şehir yeni keşfedildi

22 Ekim 2024 16:48 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 17:21

Amazon yağmur ormanlarının derinliklerinde 250 yıllık bir geçmişi olduğu düşünülen bir şehir keşfedildi. Uzmanlar, şehrin kayıp bir sömürge kenti olduğunu belirtti.

Amazon yağmur ormanlarında And Dağları'nın doğu eteklerinde bulunan Upano Vadisi'nde 250 yıllık bir şehir keşfedildi. Şehrin, binlerce yıl boyunca gür bitki örtüsü sayesinde gizlendiği belirtildi. Yeni keşfedilen şehrin Amazon'da yaşayan insanların tarihine dair yeni bilgiler elde edilmesinde yardımcı olacağı düşünülüyor.

YENİ ŞEHİR GEÇMİŞTE PORTEKİZ YERLEŞİMİYDİ

Araştırmayı yürüten Sao Paulo Üniversitesi Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürü Eduardo Neves'e göre, 18. yüzyıla ait olduğu belirtilen antik kent, bazı haritalarda görünen ancak tam yeri bilinmeyen bir Portekiz yerleşimiydi.

Eduardo Neves, ''Terk edilmişti, orman devraldı ve taş bloklar kaldırıldı. Bu şehrin sokaklarının düzenini belirleyebildik, bu da büyüleyici bir keşif oldu. Bu arkeolojik alanları tescil ettirerek mirasımızın bir parçası haline getirmek ve bu bölgeler için ek bir koruma katmanı oluşturmak istiyoruz'' dedi.

''DİĞER TÜM YERLEŞİMLERDEN DAHA ESKİ''

Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nin araştırma direktörü Profesör Stephen Rostain, ''Burası Amazon'da bildiğimiz diğer tüm yerleşimlerden daha eski. Uygarlık konusunda Avrupa merkezci bir bakış açısına sahibiz, ancak bu keşif kültür ve uygarlığın ne olduğu konusundaki fikirlerimizi değiştirmemiz gerektiğini gösteriyor'' diye konuştu.