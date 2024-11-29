Gürcistan hükümeti AB'yi askıya aldı! Halk sokaklara döküldü

29 Kasım 2024 14:39 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 15:19

Gürcistan hükümeti, Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028 yılına kadar askıya aldığını açıkladı. Karara karşılık halk sokaklara dökülürken, başkent Tiflis'teki parlamento önünde gerçekleştirilen protestoya polis müdahale etti.

Gürcistan​'da Başbakan İrakli Kobakhidze hükümetinin AB'ye katılım müzakerelerini 2028 yılına kadar gündeme getirmeyeceklerine yönelik kararı, halkı sokağa döktü. Başkent Tiflis'te AB ve Gürcistan bayrakları taşıyan binlerce protestocu parlamento binası önünde bir araya gelerek, "Yaşasın Gürcistan", "Köleler", "Ruslar", "Git, git" şeklinde sloganlar attı.

Polis protestoculara dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Protestocuların parlamentoya girmeye çalışması üzerine polis, tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Bazı protestocular polise havai fişek attı. Çıkan olaylarda onlarca kişi yaralandı.

Yerel saatle 21.00'de başlayan protesto​, çatışmaya dönüşerek sabah saatlerine kadar devam etti. Gürcistan İçişleri Bakanlığından protestoya ilişkin açıklamada, 43 protestocunun gözaltına alındığı, 32 polisin yaralandığı bildirildi.

"RUSYA'NIN BEDAVA YOLCULUK YAPMASINA İZİN VERMEYİN"

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün bu gayrimeşru iktidar, kendi halkına, geçmişine ve geleceğine karşı barış değil, savaş ilan etmiştir. Evdekilere ve protestoya katılanlara: Umudunuzu kaybetmeyin. Önümüzdeki günlerde olayların nasıl gelişeceğine toplum karar verecek, hepimiz birleşeceğiz" ifadelerini kullanarak hükümetin AB kararına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, "AB'deki ortaklarımızın konuşma zamanı geldi. Rusya'nın bedava yolculuk yapmasına izin vermeyin. Gürcü halkı Avrupa'nın geleceğini savunuyor ve seçimler özgür ve adil bir ortamda tekrarlanana kadar bunu yapmaya devam edecek. Saat 06.30. Tiflis'in merkezinde protestolar ve baskılar devam ediyor. Hedef gazeteciler ve siyasi liderler. Avrupa başkentlerinden güçlü bir tepki bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

HÜKÜMETİN AB KARARI

Başbakan İrakli Kobakhidze dün yaptığı açıklamada, “Hiç kimsenin Gürcü halkına karşı şantaj aracı olarak kullanmaması için 2028 yılının sonuna kadar Avrupa Birliği ile müzakerelerin başlatılması konusunu gündeme getirmemeye karar verdik. Ayrıca 2028 yılının sonuna kadar Avrupa Birliği'nden herhangi bir bütçe hibesi almayı reddediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Kobakhidze, AB'nin Gürcistan'a adaylık statüsünün şantaj amacıyla kullanıldığını belirterek, “Adaylık statüsünün Gürcistan'a şantaj yapmak, ülkeye kaos getirmek ve toplumu sıkıştırmak amacıyla nasıl kullanıldığı hepimizin hafızasında. Ukrayna'da savaşın başladığı bir dönemde, Gürcistan'ın barışa en çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda bazı Avrupalı siyasetçiler ve bürokratlar, adaylık statüsünü kullanarak ülkede bir devrim organize etmeye çalıştı. AB'den finansman alan STK'lar, bu devrim girişiminde açıkça yer aldı. Yaklaşık 2 yıldır adaylık statüsü Gürcistan'da radikalizmi ve kutuplaşmayı körüklemek için bir araç olarak kullanılmakta. Bu da Gürcistan'a karşı sağlıksız bir yaklaşımı bir kez daha gözler önüne sermektedir” şeklinde konuşmuştu.

"SONUÇLARI REDDEDİYORUZ"

Dün ayrıca Avrupa Parlamentosundan yapılan yazılı açıklamada, "Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinde yaşanan önemli usulsüzlükler nedeniyle Avrupa Parlamentosu üyeleri seçim sonuçlarını reddederek seçimlerin 1yıl içinde yeniden yapılmasını talep ediyor" ifadeleri kullanılmıştı. AB'nin Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ve üst düzey yetkililere yaptırım uygulaması talep edilmişti.

GÜRCİSTAN'IN AB'YE ADAY STATÜSÜ

Mart 2022'de AB üyeliği için başvuruda bulunan Gürcistan'a aday ülke statüsü, Aralık 2023'te verilmişti. Ancak ülkede tartışmalara neden olan ve "Rus yasası" olarak görülen "Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında" yasasının geçtiğimiz 29 Mayıs'ta yürürlüğe girmesinin ardından Gürcistan'ın AB'ye katılım süreci Temmuz'da askıya alınmıştı.

MUHALEFET SEÇİMLERİ TANIMAMIŞTI

Ülkede 26 Ekim'de yapılan seçimleri iktidardaki Gürcü Hayali Partisi yüzde 53.93 oyla kazanarak üst üste 4. kez zafer elde etti. Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet partileri seçimlere hile karıştırıldığını belirterek seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıklamıştı.

Dün parlamentoda muhalefetin katılmadığı oylamada, Başbakan İrakli Kobakhidze liderliğinde kurulan yeni hükümet güvenoyu almıştı.

Gürcü muhalefeti seçimi "Avrupa ile Rusya arasında bir tercih", hükümet ise "barış ya da savaş meselesi" olarak nitelendiriyordu.