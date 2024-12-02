Gürcistan hükümetinin AB kararıyla yer yerinden oynadı! Piroteknik yöntemiyle protesto: 113 yaralı polis, 224 gözaltı

02 Aralık 2024 15:02 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 15:35

Gürcistan'da hükümetin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028 yılına kadar askıya alması halkı ayaklandırdı. Başkent Tiflis'te 4 gündür süren protestolarda 113 polis yaralandı, 224 gösterici ise gözaltına alındı. Piroteknik yöntemiyle protesto gerçekleştirenler gözaltılara rağmen sokaklardan çekilmedi.

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Gürcistan​ Başbakanı İrakli Kobakhidze, Avrupa Birliği​'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028 yılına kadar askıya aldı. Protestolar​ 4 gündür sürüyor. Başkent Tiflis'te parlamento binası önünde piroteknik yöntemiyle (havai fişek üretiminin yanında kibrit, oksijen kandili, patlayıcı sürgü ve bağları ve otomobil hava yastıkları kullanımı) polisle çatıştı.

İçişleri Bakanlığı, ''1-2 Aralık tarihlerinde Parlamento yakınındaki Rustaveli Caddesi'nde yaşanan olayları kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Dün gece protestoya katılanların hukuka aykırı ve şiddet içeren eylemleri sonucu 21 polis yaralandı. Yaralılardan bazılarının başından, yüzünden ve vücudundan yaralandığı bilgisini aldık'' açıklamasında bulundu.

Bakanlık 4 gündür devam eden gösterilerin bilançosunu da aktararak, “Son dönemdeki gösteriler sırasında İçişleri Bakanlığı'na bağlı 113 polis yaralanırken, 4'ünün tedavisi sürüyor" ifadelerine yer verildi.

224 KİŞİ GÖZALTINDA

İçişleri Bakanlığı, “Defalarca yapılan uyarılara rağmen eylemcilerden bazıları birçok kez provokatif eylemlerde bulundu. Şiddete başvuran grupların parlamento binasına ve altyapıya nasıl zarar verdiğini halk gördü. Protestoya katılanlar gece saatlerinde kamu ve şahsi mallara zarar verirken, bu mallardan barikatlar kurdular. Gürcistan Parlamentosu önünde 4 gün boyunca düzenlenen protestolarda holiganlık, polise direnme ve itaatsizlik nedeniyle toplam 224 kişi gözaltına alındı” açıklaması yaptı.

BAŞBAKAN İRAKLİ'DEN MUHALEFETE SUÇLAMA

Ülkesinde yaşananlara ilişkin bugün sabah saatlerinde kabineyi toplayan Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, devam eden protestolardan muhalefet partilerinin liderlerini suçladı. Başbakan Kobakhidze toplantıda yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Saakaşvili'nin, Gvaramyan'ın, Khazaradze'nin ve Gakharia'nın partileri, dün neredeyse açıkça bu koordineli şiddetin arkasında olduklarını açıkladılar. Bu siyasetçilerin sorumluluğu çok büyüktür. Elbette neye bulaştıklarını biliyorlar, ancak sahiplerinin emrini reddetmeleri kesinlikle imkansız. Ajanların geleceği böyledir. Tekrar ediyorum, onlar sahiplerinin emirlerinin dışına çıkamazlar. Ama anayasal yapıyı yıkma girişimi olarak bilinen eylemlerin sorumluluğunun ne kadar büyük olabileceğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Neyden bahsettiğimiz çok açık. En üzücü olan, insanların, özellikle gençlerin, ağır cezalara kurban edilmesidir.''

SON 4 YILDA 3 DEVRİM GİRİŞİMİ

Ülkede önceden hazırlanmış ve üzerinde anlaşılmış bir devrim planı olduğunu ve bu planın uygulanması için dış finansal destek alındığını ifade eden Kobakhidze, “Biz, üzerinde anlaşılmış ve önceden hazırlanmış bir planın varlığını görüyoruz. Bu planın uygulanmasını amaçlayan bazı kişiler, yasa kabulü sırasında şeffaflıktan kaçınmayı tercih ettiler. Böylece devrim senaryoları belirsiz bir şekilde finanse edildi. Son 4 yılda üç devrim girişimine tanık olduk. Bu girişimlerin dış finansman desteğiyle gerçekleştirildiğini gözlemledik” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI YARALILARA DİKKAT ÇEKTİ

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gürcistan protesto ediyor. Gözaltına alınan göstericilerin büyük bir kısmında baş ve yüz bölgesinde yaralanmalar, kırılmış yüz kemikleri, hasar görmüş göz bebekleri ve açık yaralar var. Hukukçuların belirttiğine göre, gözaltı sırasında ve sonrasında sistematik olarak darp edildiler” İfadelerini kullandı.

GÜRCİSTAN HÜKÜMETİNİN AB KARARI

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, 2028 yılının sonuna kadar AB ile müzakerelerin askıya alındığını ifade etmişti. Mart 2022'de AB üyeliği için başvuruda bulunan Gürcistan'a aday ülke statüsü, Aralık 2023'te verilmişti. Ancak ülkede tartışmalara neden olan ve “Rus yasası” olarak görülen “Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında” yasasının geçtiğimiz 29 Mayıs'ta yürürlüğe girmesinin ardından Gürcistan'ın AB'ye katılım süreci Temmuz'da askıya alınmıştı.