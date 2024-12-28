Gürcistan'da deprem oldu! Türkiye sallandı: AFAD'dan ilk açıklama geldi

28 Aralık 2024 16:03 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 16:12

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Gürcistan'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin, Kars'ın Akyaka ilçesine 49.52 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği de kaydedildi.