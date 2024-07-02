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Gürcistan'da Su-25 tipi savaş uçağı düştü!

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
02 Temmuz 2024 14:56 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 15:00
Gürcistan&#039;da Su-25 tipi savaş uçağı düştü!

Gürcistan ordusuna ait 'u-25 savaş uçağı, eğitim esnasında düştü. Kazada pilot hayatını kaybetti.

Gürcistan'da bugün düzenlenen askeri tatbikat sırasında Gürcistan Savunma Kuvvetlerine ait Su-25 tipi savaş uçağı düştü. Gürcistan Savunma Bakanlığı, kaza nedeniyle bir pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.

KAZANIN ARDINDAN İNCELEME BAŞLATILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Su-25 kazası sonucunda Savunma Kuvvetlerinin Havacılık ve Hava Komutanlığı pilotu Kakhaber Zurabaşvili, trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Söz konusu olayın nedenlerinin belirlenmesi amacıyla bakanlığın ilgili birimlerince detaylı inceleme yapılıyor."

Açıklamada, kaza sonucu ölen pilotun ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde de bulunuldu.

Gürcistan'da Su-25 tipi savaş uçağı düştü! - 1. Resim

Gürcistan basınındaki haberlere göre, uçak kazası, Gürcistan'ın Kvemo Kartli bölgesine bağlı Bolnisi'de meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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