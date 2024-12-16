Gürcistan'daki kayak merkezinde facia: 12 kişinin cansız bedeni bulundu

16 Aralık 2024 15:33 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 15:40

Gürcistan'ın en büyük kayak merkezi Gudauri'de facia yaşandı. Üst kattaki uyku alanında 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ölenlerin karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Gürcistan​'ın en büyük kayak​ merkezi Gudauri'de 12 kişi hayatını kaybetti. Gürcistan polisi, kayak merkezinin restoranının uyku alanında 1'i Gürcistan vatandaşı 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Polis, ilk belirlemelere göre cansız bedenlerde herhangi bir şiddet belirtisinin olmadığını ve olayın kaza gibi göründüğünü söyledi. Karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşandığı değerlendirilen olaya ilişkin soruşturma başlatılırken cansız bedenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı.

Yetkililer ise binada Cuma günü yaşanan elektrik kesintisinin ardından akaryakıtla çalışan bir jeneratörün devreye sokulduğunu bildirdi.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’in 120 kilometre kuzeyinde bulunan Gudauri, deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yüksekliği ile ülkenin en büyük kayak merkezi olarak biliniyor.