Guterres nükleer silah uyarısı: Feci sonuçlara neden olabilir

06 Ağustos 2024 11:07 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 11:21

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 79. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

GUTERRES'TEN UYARI

Nükleer silahlar ve bunların kullanım tehdidinin yalnızca tarih kitaplarıyla sınırlı olmadığını kaydeden Guterres, bu silahların bir kez daha uluslararası ilişkilerin gündeminde yerini aldığını ifade etti.

Guterres, nükleer silahların açık bir tehdit oluşturduğu uyarısında bulunarak, kullanımının feci sonuçlara neden olacağını söyledi.

210 BİNE YAKIN KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Uyarılara rağmen bazı ülkelerin nükleer silah kullanma tehdidine devam ettiğine dikkati çeken Guterres, uluslararası toplumun bu kabul edilemez davranışı kınaması gerektiğini vurguladı.

ABD, 1945 yılının 6 Ağustos'unda Hiroşima'ya, 9 Ağustos'ta da Nagazaki'ye attığı atom bombalarıyla 210 bine yakın kişinin ölümüne sebep olmuştu.