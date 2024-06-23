Hac sırasında ölenlerin sayısı yükseldi

23 Haziran 2024 23:42 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 23:58

Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde hac sırasında aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi. Suudi Arabistan, yetkililerinden yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının bin 301’e yükseldiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin çoğunun hac için kayıt yaptırmadığını iddia edildi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Fahd Al-Jalajel yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yüzde 83’ünün doğrudan güneş ışığı altında yeterli barınak ya da koruma olmadan uzun mesafeler yürüyen kişiler olduğunu belirtti.

Al-Jalajel, bu yılki hac yönetimini "başarılı" olarak yorumlarken, 141 bini hac yapmak için resmi izin almayanlar olmak üzere 465 binden fazla kişiye özel tedavi hizmeti sağlandığını söyledi.

ZİYARETÇİ SAYISI 1.8 MİLYON

Mısırlı bir kabine yetkilisi, ölen hacı adaylarının yaklaşık yarısının Mısırlı olduğunu söyledi.

Suudi yetkililer, bu yıl 1.8 milyon hacı adayının kutsal toprakları ziyaret ettiğini, hacı adaylarının 1.6 milyonunun yurtdışından geldiğini açıkladı.