Hacılar 40 derece sıcaklıkta yağan sağanağa şaşırdı
Kurban Bayramı'nın ikinci gününde hacılar yağan 15 dakikalık yağmurla şaşkınlığa uğradı. Ferahlık yaşayan hacılar yağmuru tekbirlerle karşıladı.
Kabe'de hacılık vazifesini yerine getirmek için bulunan Müslümanlar Mekke'de yağan yağmuru sevinçle seyretti.
Dünyanın dört bir yanından kutsal topraklara gelen Müslümanlar, hacı olmanın mutluluğunu yaşıyor. Arafat ve Müzdelife'de Kurban Bayramı arifesinde vakfe görevlerini yapan ve daha sonra Cemerat'a geçerek "büyük şeytan" olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş atan Müslümanlar, daha sonra Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirdi.
BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜNDE DE ŞEYTAN TAŞLAMA SÜRDÜ
Kurbanları kesilip tıraş olduktan sonra ihramdan çıkarak hacı olan Müslümanlar, bayramın ikinci gününde de şeytan taşlamayı sürdürdü.
Kafileler halinde Cemerat bölgesine ulaşan hacılar, Müzdelife ve Arafat bölgelerinden topladıkları yedişer taşı bayramın ikinci günü sırayla "küçük, orta ve büyük şeytan"a attı. Hacılar, şeytan taşlamaya bayramın üçüncü gününde de devam edecek.
15 DAKİKA YAĞAN YAĞIŞI TEKBİRLERLE KARŞILADILAR
Cemerat'taki şeytan taşlama alanına giden hacılar, ikindi vakti başlayan kısa süreli yağışa hazırlıksız yakalandı. Yaklaşık 15 dakika süren yağış boyunca kimi hacılar, tekbir getirdi.
Sağanak, yaklaşık bir haftadır 40 derecenin üzerindeki havadan bunalanlara kısa süreliğine de olsa serinlik hissettirdi.