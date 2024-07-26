Hafif geçirilmiş Covid de hafıza kaybına neden olabiliyor!

26 Temmuz 2024 16:19 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 16:31

Sarhoş gibi görünmesine neden olan hastalığının sebebi yemek çıktı!

Sarhoş gibi görünmesine neden olan hastalığının sebebi yemek çıktı!

Brezilya'daki Sao Paulo Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının yeni araştırması, günümüz sorunu hafıza kaybına açıklık getirdi. Araştırmalara göre, hafif geçirilmiş bir Covid enfeksiyonu bile bilişsel bozukluklara neden olabiliyor.

Bilim insanları, hafif, orta ve ağır Covid geçiren 302 gönüllüyle çalışma yürüttü.

HAFIZA KAYBI COVİD'İN ŞİDDETİNE GÖRE DEĞİŞMİYOR

Araştırmalarda, enfeksiyondan en az 18 ay sonra IQ, dikkat, hafıza ve işlem hızının yanı sıra depresyon, anksiyete ve stres semptomlarını değerlendirildi.

Her üç grup da kalıcı hafıza kaybı ve konsantrasyon sorunu bildirdi.

Araştırmacılar, "Bilişsel zorluklar kişiden kişiye değişebilir ve diğer faktörler bu sonuçları etkileyebilirken, Covid-19'un uzun vadeli semptomlarla ilişkili zihinsel sorunlara önemli ölçüde katkıda bulunuyor.'' açıklamasında bulundu.

''BİLİŞSEL ZORLUKLAR KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞEBİLİR''

Psikoloji Enstitüsü'nden Profesör Antônio de Pádua Serafim ise konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bilişsel zorluklar kişiden kişiye değişebilir ve diğer faktörler bu sonuçları etkileyebilirken, Covid-19'un uzun vadeli semptomlarla ilişkili zihinsel sorunlara önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Pandeminin şiddetli evresi sona ermiş olsa da bu kapanmış bir vaka değil.''