Haftalarca uyutan gizemli hastalık! Uyanık olduklarında da gerçek dışı şeyler görüyorlar

05 Eylül 2024 10:42 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 11:16

Kazakistan'ın Kalachi köyünde 2013 yılından bu yana nedeni bulunamayan uyku hastalığına çözüm de bulunamadı. Köydekilerin halüsinasyon görmesine, hafıza kaybına ve haftalarca uyumasına neden olan hastalık herkesi mahvetti.

Kazakistan'ın Kalachi köyünde uyku hastalığı nedeniyle ilginç olaylar yaşanıyor. Köylüler, aniden uyuyor, uyanmakta zorluk çekiyor. Hatta bazen uyumaları haftalarca sürebiliyor. Hafıza kaybına, halüsinasyon görmeye neden olan hastalık karşısında herkes çaresiz kaldı. Hastalığın nedeni bir türlü öğrenilemedi.

HALK GERÇEK DIŞI ŞEYLER GÖRÜYOR

Köy sakinleri, uyandıkları zaman bilinçli olarak konuşabiliyor, hareket edebiliyor fakat sadece birkaç dakika içinde yeniden uyuma ihtiyacı duyuyor. Ayrıca mide bulantısı, kusma gibi semptom gösterenler de var. Bazı hastalar ise "yüzlerinde bir salyangoz yürüyor" gibi gerçek dışı şeyler gördüklerini söylüyor.

HASTALIĞI NEDENİ BELİRSİZ

Yerel yetkililer, Sovyetler döneminden kalma ve terk edilmiş halde duran uranyum madeninin, çevreye yaydığı karbonmonoksit ve diğer hidrokarbon gazlarının uyku hastalığına neden olabileceğini düşünüyorlar. Fakat bu iddia henüz bir netliğe kavuşmadı.

Bazı bilim insanları ise hastalığın yer altı su kaynaklarına sızan bir kimyasal nedeniyle ortaya çıktığı fikrindeler.

Nazarbayev Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, askeri operasyonlarda kullanılan kimyasalların yer altı sularına karışarak hastalığa neden olabileceği teorisini ortaya atmış durumda. Ancak, hangi kimyasalın hastalığa yol açtığı henüz belirlenemedi ve bu durum daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.

UYKU HASTALIĞI İÇİN ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Kalachi köyündeki gizemli uyku hastalığı, hem yerel yetkililer hem de bilim insanları tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Hastalığın nedenini belirlemek ve köylülerin sağlığını korumak için çalışmalar sürüyor.