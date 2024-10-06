Haiti çetesi toplu katliam yaptı! Çocukları bile katlettiler

06 Ekim 2024 10:24 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 11:10

Karayip ülkesi Haiti'de Perşembe günü başkent Port-au-Prince'in yaklaşık 90 km kuzeyindeki bir kasabada Haitili bir çetenin ateş açması sonucu üçü bebek olmak üzere en az 70 kişi öldü, 16 kişi de ağır yaralandı. Saldırı sonrası yetkililerden peş peşe açıklamalar geldi.

Geçtiğimiz Perşembe günü Karayip ülkesi Haiti'nin orta kesiminde yer alan topluluğu dehşete düşüren bir çete saldırısının ardından üçü bebek olmak üzere en az 70 kişi öldü ve 6 binden fazla kişi yerinden edildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcüsü Thameen Al-Kheetan yaptığı açıklamada, otomatik tüfekler taşıyan Gran Grif çetesi üyelerinin kasabada ateş açtığını, ardından en az 45 ev ve 34 aracı ateşe verdiğini ve “çok sayıda sakini kaçmaya zorladığını” ifade etti.

Ölenler arasında üç bebek ve 10 kadının da bulunduğu bildirildi. Al-Kheetan, aralarında Haiti polisiyle girdikleri çatışma sırasında vurulduğu bildirilen iki çete üyesinin de bulunduğu en az 16 kişinin de ciddi şekilde yaralandığını söyledi.

"DEHŞETE DÜŞTÜK"

Başkent Port-au-Prince'in yaklaşık 80 km kuzeyinde bir tarım merkezi olan Artibonite departmanına bağlı Pont Sondé kasabasında meydana gelen ve ülkedeki çete şiddetinin büyük bir kısmının yoğunlaştığı saldırıyla ilgili olarak “hızlı ve kapsamlı bir soruşturma” yapılması çağrısında bulundu.

Sözcü açıklamasında, "Perşembe günü Haiti'nin Artibonite departmanındaki Port Sondé kasabasında meydana gelen çete saldırıları karşısında dehşete düştük. Haiti'deki Çok Uluslu Güvenlik Destek (MSS) Misyonuna uluslararası mali ve lojistik yardımın arttırılması çağrısında bulunuyoruz. Yetkililerin bu saldırıya ilişkin hızlı ve kapsamlı bir soruşturma yürütmesi, sorumlulardan hesap sorması ve mağdurlar ile ailelerine tazminat ödenmesini garanti altına alması büyük önem taşımaktadır." ifadelerine yer verdi.

CNN'in bakanlığa dayandırdığı haberine göre, Haiti Sağlık Bakanlığı olaya müdahale etmek üzere harekete geçti, ancak yaşanan gergin güvenlik durumu nedeniyle trajedinin yaşandığı bölgeye ulaşmakta zorluklarla karşılaştı ve kurbanların bakımının “yerel kurumlar tarafından” yapıldığını ekledi.

"TÜM HAİTİ ULUSUNA YAPILAN BİR SALDIRI"

Haiti Başbakanı Garry Conille, Perşembe günkü katliamı "savunmasız kadınlara, erkeklere ve çocuklara karşı işlenen iğrenç bir suç" olarak nitelendirerek, "sadece bu kurbanlara değil, tüm Haiti ulusuna yapılan bir saldırı" olduğunu ifade etti ve kolluk kuvvetlerinin ülke genelindeki silahlı şiddet olaylarına "müdahalesini artıracağı" sözünü verdi.

Saldırıyı gerçekleştirdiği bildirilen Gran Grif adlı çetenin Artibonite bölgesindeki en güçlü çete olduğunu belirten BM, çetenin lideri olduğu ileri sürülen Luckson Elan'ın geçtiğimiz ay ABD tarafından "kadın ve çocukların kaçırılması, öldürülmesi, dövülmesi ve tecavüz edilmesi gibi ciddi insan hakları ihlalleri" nedeniyle yaptırıma tabi tutulduğunu bildirdi.

BM, bu yılın Ocak ayından bu yana Haiti'de çete şiddeti sonucu en az 3 bin 661 kişinin öldürüldüğünü ve toplam 700 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi. Yüksek ölüm oranı, dünyanın dört bir yanından gelen güvenlik güçlerinden oluşan MSS misyonunun devreye girmesine ve zor durumdaki Karayip ülkesinde düzeni yeniden sağlamaya çalışmasına yol açtı.

Haiti Başbakanı Garry Conille şunları ekledi: “Terör ekenlere şunu söylüyorum: Kararlılığımızı kıramayacaksınız. Her zaman onurları ve özgürlükleri için savaşmış olan bu halkı bastıramayacaksınız. Barış, güvenlik ve adalet içinde yaşama hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.”