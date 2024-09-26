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Haiti Devlet Başkanı Edgar Leblanc Fils BM konuşmasında sürahiden su içti!

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
26 Eylül 2024 23:35 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 00:03

Haiti Devlet Başkanı Edgar Leblanc Fils Birleşmiş Milletler konuşması sırasında kürsüde bulunan sürahiyi başına dikti. O anlar sosyal medyada gündem oldu. 

Geçtiğimiz günlerde Haiti Başbakanı Edgar Leblanc Fils, ABD'nin New York​ kentinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda konuşma yaparken yanındaki su bardağını görmedi. Sürehiyi kafasına diken Edgar Leblanc Fils'in o anları sosyal medyada gündem oldu. 

Haiti Devlet Başkanı Ariel Henry BM konuşmasında sürahiden su içti! - 1. Resim

SÜRAHİDEN SU İÇTİ

Tamamı dolu sürahiden suyu içmeye çalışan Haiti lideri, kürsüye ve üstüne de su döktü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere binlerce yorum geldi. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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