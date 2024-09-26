Haiti Devlet Başkanı Edgar Leblanc Fils BM konuşmasında sürahiden su içti!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
26 Eylül 2024 23:35 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 00:03
Haiti Devlet Başkanı Edgar Leblanc Fils Birleşmiş Milletler konuşması sırasında kürsüde bulunan sürahiyi başına dikti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Geçtiğimiz günlerde Haiti Başbakanı Edgar Leblanc Fils, ABD'nin New York kentinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda konuşma yaparken yanındaki su bardağını görmedi. Sürehiyi kafasına diken Edgar Leblanc Fils'in o anları sosyal medyada gündem oldu.
SÜRAHİDEN SU İÇTİ
Tamamı dolu sürahiden suyu içmeye çalışan Haiti lideri, kürsüye ve üstüne de su döktü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere binlerce yorum geldi.
Kaynak: tgrthaber.com