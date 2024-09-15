Haiti'de akaryakıt tankeri kazasında krizi fırsata çevirmek istediler! Yakıt toplamak için toplanan onlarca kişi havaya uçtu

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

15 Eylül 2024 10:50 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 10:54

Haiti'de bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Kaza sonrası olay yerini ziyaret eden Haiti Başbakanı Garry Conille, "Onlarca kişi ciddi şekilde yanmış" ifadelerine yer verirken, ağır yaralılar helikopterle çevre hastanelere tahliye edildi.

Haiti’nin güneyindeki Nippes bölgesine bağlı Miragoane kentinde seyir halindeki bir akaryakıt tankerine bir aracın çarpması sonucu havaya uçtu. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, dün meydana gelen kaza​ sonrası akaryakıt tankerinden sızan yakıtı toplamak için onlarca insanın aracın çevresine toplandığı ve o sırada tankerin havaya uçtuğu bildirildi. Olayda 3’ü kadın biri çocuk 24 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi ise yaralandı. "ONLARCA KİŞİ CİDDİ ŞEKİLDE YANMIŞ" Haiti​ Başbakanı Garry Conille, olay yerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Ağır yaralılar helikopterle çevre hastanelere tahliye edilirken Başbakan Garry Conille, "Az önce yaşadığımız korkunç bir olaydı. Onlarca kişi ciddi şekilde yanmış" ifadelerine yer verdi. Haiti’nin Cap-Haitien şehrinde Aralık 2021'de meydana gelen benzer bir olayda, kaza​ yapan bir tankerden sızan yakıtı toplamaya çalışan 90 kişi, patlama meydana gelmesi sonucu hayatını kaybetmişti. İlgili Haberler Umman'da petrol tankeri battı: 1 mürettebat öldü, 9'u kurtarıldı Katliam gibi kaza! Tankerle otobüs çarpıştı: 13 ölü, 45 yaralı