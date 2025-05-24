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 | Berkay Alptekin

Haiti'de çeteden kasabaya katliam saldırısı! Çok sayıda ölü var

Karayipler ülkesi Haiti'de silahlı çetenin kontrolünde olan bir kasabaya katliam saldırısı düzenlendi. Çete üyeleri tarafından düzenlenen saldırı sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü olduğu belirtildi.

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Haiti'de çeteden kasabaya katliam saldırısı! Çok sayıda ölü var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.05.2025
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
24.05.2025
saat ikonu 09:40

Haiti basınında çıkan haberlere göre, silahlı çete mensupları ülkenin orta kesiminde yer alan Preval kasabasında çok sayıda evi ateşe verdi ve sivillere saldırdı.

Maranatha adlı kiliseye baskın düzenleyen çete üyeleri, 86 yaşındaki papaz Jocques Brutus’u da başını keserek öldürdü.

Saldırılarda, aralarında çocukların da olduğu 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

"14'Ü BAŞI KESİLMİŞ VE YAKILMIŞ DURUMDA"

Görgü tanıklarından biri, İspanyol haber ajansı EFE'ye yaptığı açıklamada, "En az 50 ceset bulundu. Katliam bölgesine ulaşmak neredeyse imkansız çünkü çeteler hala kontrolü elinde tutuyor. Cesetlerden 14’ü başı kesilmiş ve yakılmış durumda." ifadelerine yer verdi.

Haiti Piskoposluk Konferansı (CEH), saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, kasaba halkına yönelik bu vahşetten derin üzüntü duyulduğunu belirterek, yetkilileri acil harekete geçmeye çağırdı.

Katliamın, "Öz Savunma Koalisyonu" adını kullanan silahlı bir çete tarafından gerçekleştirildiği öne sürülüyor.

BİR YILDA 5 BİN KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi sorunlarla boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

Başkent Port-au-Prince'in yüzde 80'inden fazlasını silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları artıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2024'te Haiti'de silahlı çete üyelerinin saldırıları sonucu 5 bin 600'ü aşkın kişi öldü.

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ETİKETLER
#şiddet
#katliam
#göç
#Haiti
#bm
#Silahlı Çete
#Kıblek Tehlikesi
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