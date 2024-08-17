Haiti'de cezaevinde önce isyan sonra firar: Çok sayıda ölü var
Haiti'de bir hapishaneden mahkumlar tarafından daha iyi yemek ve tıbbi bakım talebiyle isyan çıkarıldı. İsyan sonucu firar eden çok sayıda mahkumun, polisle çıkan çatışmada öldürüldü.
Ada ülkesi Haiti'nin kuzeyindeki Saint-Marc kasabasında yaklaşık 540 mahkumun bulunduğu cezaevinde çıkan isyan, ölümle son buldu. Daha iyi yemek ve tıbbi bakım talebiyle eylem düzenleyen mahkumlar, hapishaneden kaçtı.
Haiti Ulusal Polis Sözcüsü Michel Ange Louis Jeune, hapishaneden kaçan 11 mahkumun polisle çıkan silahlı çatışma sonucu hayatını kaybettiğini ifade etti.
Yetkililer, cezaevindeki durumun kontrol altına alındığını, ancak bölge halkının firar etmiş olabilecek mahkumlara karşı tetikte olması gerektiğini vurguladı. Mahkumların isyan sırasında memurlara ait yatakhaneleri ve arşivi de ateşe verdiği ifade edildi.
HAİTİ HAPİSHANELERİNDE SU VE YİYECEK SIKINTISI
Öte yandan, Haiti'deki cezaevlerinde uzun süredir su ve yiyecek sıkıntısı yaşandığı biliniyor. Geçtiğimiz yıl 185 mahkum hayatını kaybederken, ölüm nedenlerinin çoğunun yetersiz beslenmeye bağlı hastalıklardan kaynaklandığı belirtiliyor.