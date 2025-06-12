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 | Suat Vilgen

Haiti'de İHA ile insan avı! 48 saatte 100 çete üyesi öldürüldü

Haiti’de polis güçleri, başkent Port-au-Prince’teki çete hakimiyetine son vermek amacıyla insansız hava araçlarıyla düzenlediği operasyonlarda iki gün içinde 100’den fazla kişiyi öldürdü. Çok sayıda çete üyesi de yaralandı.

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Haiti'de İHA ile insan avı! 48 saatte 100 çete üyesi öldürüldü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 07:00
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 07:00

Haiti’de çetelerin neden olduğu şiddet sarmalına karşı güvenlik güçlerinin yürüttüğü mücadele giderek sertleşiyor. Son olarak polis, başkent Port-au-Prince’te çetelerin kontrolünde olduğu bilinen bölgelere yönelik insansız hava araçlarıyla kapsamlı operasyonlar düzenledi. Yerel basına yansıyan haberlere göre, 48 saat süren hava saldırılarında en az 100 çete mensubu öldürüldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Haiti'de İHA ile insan avı! 48 saatte 100 çete üyesi öldürüldü

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Port-au-Prince'in çeşitli noktalarında gerçekleştirilen bu operasyonlarda, polis güçlerinin çetelerin üs olarak kullandığı alanları hedef aldığı bildirildi. Henüz resmi makamlar tarafından açıklama yapılmasa da, ülkedeki insan hakları izleme kuruluşlarından Ulusal İnsan Hakları Savunma Ağı (RNDDH), saldırıları doğruladı ve operasyonların hâlâ sürdüğünü belirtti.

Haiti'de İHA ile insan avı! 48 saatte 100 çete üyesi öldürüldü

HALKLA SAVAŞIYORLARDI

Birleşmiş Milletler Haiti Entegre Ofisi’nin (BINUH) yayımladığı son verilere göre, yalnızca 2025 yılının ilk çeyreğinde ülkede çeteler, öz savunma grupları, sivil halk ve güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda en az 1617 kişi yaşamını yitirdi, 580 kişi de yaralandı. Haiti’de çete şiddeti, ülkenin güvenlik ve toplumsal dengelerini tehdit eden en büyük unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor.

ETİKETLER
#Haiti
#Insansız Hava Aracı (İha)
#Drone
#çete operasyonu
#Dünya
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