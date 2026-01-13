Hakan Fidan İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile görüştü

Hayat pahalılığı protestolarının çığırından çıkarak çok sayıda ölüm ve yaralanmaya neden olduğu olaylarda İran, tüm dünyanın gündemine girerken Türkiye de komşusuyla ilgili sıcak diplomasisini sürdürüyor.

İRAN'DAKİ SON DURUM DEĞERLENDİRİLDİ

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Arakçi'nin telefon görüşmesinde, İran'daki son gelişmeler ele alındı.