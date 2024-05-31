Hakan Fidan NATO Dışişleri Toplantısı'nda! Diplomasi trafiği yoğun

31 May 2024 14:53 - Güncelleme : 31 May 2024 14:54

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Prag’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen gayriresmi toplantıda bir araya geldi. Türkiye’den Hakan Fidan’ın katıldığı toplantıda, temmuz ayında Washington’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi hazırlıkları, Ukrayna'ya destek, NATO’nun caydırıcılığı ve savunma planları, Asya-Pasifik ortakları Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore ile iş birliğini güçlendirmenin yolları ele alındı.

''RUSYA HEPİMİZ İÇİN BİR TEHDİT''

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky toplantının açılışında yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

''Bugünkü asıl amacımız yaklaşan zirveye hazırlanmak. Washington Zirvesi'nin ittifaklarımızın ve transatlantik bağlarımızın gücünü göstermesini bekliyorum. Özellikle iki önemli konunun altını çizmek istiyorum.''

''İlk olarak zirve, Rusya'dan ve başka yerlerden gelen farklı tehditlere etkili bir şekilde karşı koyabilme yeteneğimiz de dahil olmak üzere uyumlu bir caydırıcılık ve savunma duruşu sunmalı, Rusya'yı kontrol altına almaya yönelik güvenilir bir strateji formüle etmemize yardımcı olmalıdır. Çünkü Rusya sadece Ukrayna için değil, hepimiz için bir tehdittir. İkincisi Ukrayna'ya olan desteğimizi hem acil olarak hem de orta ve uzun vadede desteklememiz gerekiyor. NATO'nun da oynayacağı bir rol olduğuna inanıyorum.''

Toplantı basına kapalı devam etti.

HAKAN FİDAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya'nın başkenti Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı marjındaki temaslarına ilişkin bilgi verildi.

Öte yandan dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Çekya'nın başkenti Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştüğü bildirildi.