Hakan Fidan'ın Şam ziyaretinin ardından Savunma Bakanı Kasra'dan Suriye'deki terör örgütlerine ültimatom

23 Aralık 2024 10:48 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 11:10

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed el-Şara ile bir araya gelmesinin ardından Suriye'nin geçiş hükümetinin Savunma Bakanı Marhaf Ebu Kasra'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kasra, ilk röportajında, terör örgütü PKK/YPG/SDG'ye adeta ültimatom verdi.

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından geçiş hükümeti için düğmeye basıldı. Hızla yeni hükümet için adımlar atılırken tarihi bir görüşme Şam'da gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin yeni yönetiminin lideri Ahmed el-Şara ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında ''Suriye halkının PKK/YPG ile mücadelesindeki kararlılığını gördüm. Zaman bekle gör dönemi değildir. Harekete geçmeliyiz. Toprak bütünlüğü tartışılamaz. PKK/YPG'ye Suriye’de yer olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyoruz. PKK/YPG bir an önce kendini feshetmelidir. Baas karanlığından kurtulan Suriye, DEAŞ ve PKK'dan temizlenecek.'' ifadelerini kullandı.

SURİYE SAVUNMA BAKANINDAN TERÖR ÖRGÜTLERİNE ÜLTİMATOM

Bakan Fidan'ın bu sözlerinin ardından Suriye'nin geçiş hükümetinin Savunma Bakanı Marhaf Ebu Kasra'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kasra, ilk röportajında, PKK/YPG/SDG terör yapılanmasına adeta ültimatom verdi. "Biz Kürt halkı ile SDG arasında ayrım yapıyoruz. Kürt halkı, Suriye halkının diğer tüm bileşenleri gibi tam haklarını alacaktır. Ancak, basitçe söylemek gerekirse, bölünme, federalizm veya benzeri projeler olmayacak. Suriye bir olarak birleşik kalacaktır" ifadelerini kullandı.

SURİYE'DE ORDU YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Öte yandan Suriye devlet haber ajansı SANA'nın haberine göre, Ahmed el-Şara, geçtiğimiz günlerde silahlı gruplarla yaptığı toplantıda yeni Suriye'de askeri kurumun nasıl şekilleneceğini tartıştı.

Yeni Suriye yönetimi Başbakanı Muhammed el Beşir bu hafta yaptığı açıklamada savunma bakanlığının eski gruplar ve Esad'ın ordusundan ayrılan subaylar kullanılarak yeniden yapılandırılacağını ifade etmişti.