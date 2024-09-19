Halhal cinayeti! Polis peşine düşünce tüm gerçekler ortaya çıktı: Kadın tutuklandı

19 Eylül 2024 10:26 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 10:46

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Raebareli bölgesinde bir kadın, eşini boğarak öldürdü. İlk ifadesinde gerçekleri gizleyen kadının, eşini annesinin bir halhalını alıp, sattığı için öldürdüğü ortaya çıktı.

Hindistan​'da bir köydeki eş cinayeti duyanların ağzını açık bıraktı. Uttar Pradesh​ eyaletinin Raebareli bölgesindeki Umari adlı bir köyde, bir kadın, eşini boğarak öldürdü. Çiftçilik yapan Narsingh Yadav'ın ölümü polis tarafından şüpheli bulununca gerçekler ortaya çıktı.

ANNESİNİN HALHALI SATTIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜ

İsmi Vimala Pasi olan kadın, ilk ifadesinde yaşananları gizledi. Fakat polis, kadını baş şüpheli olarak takibe aldı. Bir kez daha sorgulanan Pasi, eşinin alkolik olduğunu bu yüzden sorunlar yaşadıklarını söyledi. Pasi, eşinin alkol almak için annesinin evinden halhal çalıp sattığını duyduğunda ise evde kavga çıktığını, alkollü olarak eve geldiği bir gün ise boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Pasi, cinayeti itiraf etmesinin ardından tutuklandı.