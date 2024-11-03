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Halk güne depremle uyandı! Türkiye'nin komşusu şiddetli sallandı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
03 Kasım 2024 09:19 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 09:20
Halk güne depremle uyandı! Türkiye&#039;nin komşusu şiddetli sallandı

İran halkı güne depremle uyandı. Simnan eyaletinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran​'ın Simnan eyaletinde 4,8 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Simnan eyaletine bağlı Germser ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 05.16'da kaydedildi.

Başkent Tahran​'da da hissedilen depremin 11 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Simnan Kriz Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamada, bölgeye ekiplerin gönderildiğini ancak şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi alınmadığı aktarıldı.

Halk güne depremle uyandı! Türkiye'nin komşusu şiddetli sallandı - 1. Resim

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER 

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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