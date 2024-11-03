Halk güne depremle uyandı! Türkiye'nin komşusu şiddetli sallandı

03 Kasım 2024 09:19 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 09:20

İran halkı güne depremle uyandı. Simnan eyaletinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran​'ın Simnan eyaletinde 4,8 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Simnan eyaletine bağlı Germser ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 05.16'da kaydedildi.

Başkent Tahran​'da da hissedilen depremin 11 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Simnan Kriz Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamada, bölgeye ekiplerin gönderildiğini ancak şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi alınmadığı aktarıldı.

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER