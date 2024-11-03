Halk güne depremle uyandı! Türkiye'nin komşusu şiddetli sallandı
İran halkı güne depremle uyandı. Simnan eyaletinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran'ın Simnan eyaletinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Simnan eyaletine bağlı Germser ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 05.16'da kaydedildi.
Başkent Tahran'da da hissedilen depremin 11 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
Simnan Kriz Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamada, bölgeye ekiplerin gönderildiğini ancak şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi alınmadığı aktarıldı.
SON DEPREMLER...
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