Hamaney, ABD'ye 'Ahmaklar' diyerek İran uyarısında bulundu! Suriye'ye dikkat çekti

22 Aralık 2024 16:37 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 16:55

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Suriye'deki yeni yönetim ve bölgesel gelişmelere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinde ABD'nin payı olduğunu öne süren Hamaney, ''Ahmaklar'' diyerek İran konusunda ABD'ye karşı uyarıda bulundu.

İran'ın başkenti Tahran'da Suriye ve bölgesel gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'ye meydan okudu. Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejiminin devrilmesinde ABD'nin payı olduğunu iddia eden Hamaney, ''Suriye’de isyancı bir grup yabancı güçlerin planlaması ve yardımıyla Suriye devletinin kendi içindeki zayıflıkları kullanarak bu ülkeyi karışıklığa sürükledi'' dedi.

''AHMAKLAR BOŞUNA SEVİNİYORLAR''

ABD’nin diğer ülkelerde izlediği politikaları eleştiren Hamaney, “ABD, diğer ülkeler üzerinde hakimiyet kurmak için ya diktatör rejimleri kullanıyor ya da o ülkelerde karışıklıklar çıkartıyor. Suriye’de bu karışıklık ve isyanları çıkarttılar. Şimdi kendileri göre zafer kazandıklarını sanıyorlar. Bu zafer nidaları ile saçmalamaya ve boş konuşmaya başladılar. ABD’li bir yetkili kalkıp ‘İran’da her kim isyan ederse biz ona yardım edeceğiz’ diyor. Ahmaklar boşuna hevesleniyorlar. İran halkı ABD’nin paralı askerlerini ayakları altında ezer” ifadelerini kullandı.

''İRAN'IN BÖLGEDE VEKİL GÜCÜ YOK''

İran’ın bölgede vekil güçlere ihtiyaç duymadığını vurgulayan Hamaney, ''İran’ın bölgede vekil güçlerini kaybettiğini söylüyorlar. İran’ın bölgede vekil gücü yok. Yemen, Hizbullah, Hamas ve Filistin İslami Cihad kendi imanları ile vatanları için savaşıyorlar'' dedi.

''SURİYELİLERİN KAYBEDECEK BİR ŞEYLERİ KALMADI''

Suriye’de yeni bir muhalif devrimin doğabileceğini ifade eden Hamaney, ''Suriye’de güçlü ve onurlu bir hareketin ortaya çıkacağını öngörüyoruz. Çünkü bugün Suriyeli gençlerin kaybedecek bir şeyleri kalmadı. Okulları, üniversiteleri, evleri ve sokakları güvende değil. Bu yüzden kararlılıkla harekete geçip, güvensizliğin mimarlarına karşı durarak onlara galip gelmeliler'' diye konuştu.

''HİZBULLAH GİBİ BÜYÜK BİR FIRSAT AÇIĞA ÇIKABİLİR''

Hizbullah’ın Lübnan iç savaşında ortaya çıktığını belirten Hamaney, benzer bir durumun Suriye’de de yaşanabileceğini ifade ederek, ''Lübnan’daki iç karışıklıklar ve savaştan Hizbullah gibi büyük bir fırsat açığa çıktı. O dönemde Hizbullah genel sekreteri Abbas Musevi’nin şehadeti Hizbullah’ı zayıflatmadı aksine güçlendirdi. Direnişin bugünü ve yarını da bu şekilde olacaktır.'' ifadelerini kullandı.