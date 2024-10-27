Hamaney’den dikkat çeken İbranice paylaşım: Siyonist rejim hesaplarında hata yaptı!

27 Ekim 2024 23:25 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 23:28

İran Dini Lideri Hamaney'den dikkat çeken bir İbranice paylaşım geldi. Hamaney, “Siyonist rejim, İran'a ilişkin hesaplarında hata yaptı” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi​'nin doğusundaki yerleşim yerine düzenlediği hava saldırıda yaşamını yitiren ve yaralanan Filistinliler​ Gazze kentindeki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi. Saldırıda yakınlarını kaybeden Filistinliler büyük üzüntü yaşadı. İsrail’in bölgedeki saldırıları devam ederken, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney​, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı İbranice paylaşımda, “Siyonist rejim, İran'a ilişkin hesaplarında hata yaptı” dedi.

“HATA YAPTI”

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in İran'ın askeri üslerini hedef aldığı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından İbranice paylaşım yaptı. Hamaney paylaşımında, “Siyonist rejim, İran'a ilişkin hesaplarında hata yaptı. İran milletinin ne tür bir güce, kabiliyete, inisiyatife ve iradeye sahip olduğunu ona göstereceğiz” dedi.