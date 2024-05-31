Hamas ateşkes teklifine sıcak baktı: Olumlu karşılamaya hazırız

31 May 2024 23:36 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 00:00

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in 3 aşamalı yeni bir ateşkes taslağı sunduğunu, taslağın 6 haftalık ilk aşamasında Gazze'deki yerleşimlerden çekilmeyi ve bazı rehinelerin bırakılmasını öngördüğünü açıkladı. Biden'in teklifine Hamas'tan ilk yorum geldi.

HAMAS: OLUMLU KARŞILAYACAĞIZ

Hamas'tan yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Biden'in paylaştığı son ateşkes teklifini olumlu olarak görüyoruz. Kalıcı ateşkes için her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız." denildi.

İSRAİL: REHİNELERİN GERİ DÖNMESİ ARZUSUNDAYIZ

ABD Başkanı Joe Biden’ın Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasını içeren konuşmasının ardından İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “İsrail hükümeti rehinelerimizin bir an önce geri dönmesi arzusunda birleşmiştir ve bu hedefe ulaşmak için çalışmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’in Hamas’a kalıcı ateşkesi içeren yeni bir teklif yaptığını açıkladı. Biden’ın konuşmasının ardından İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “İsrail hükümeti esirlerimizin bir an önce geri dönmesi arzusunda birleşmiştir ve bu hedefe ulaşmak için çalışmaktadır. Bu nedenle Başbakan, müzakere ekibine bu hedefe ulaşılması için bir taslak sunma yetkisi verdi” denildi. Açıklamada, Netanyahu’nun esirlerin tamamı iade edilmeden ve tüm hedeflere ulaşılmadan saldırıların sona ermeyeceği konusunda ısrar ettiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail tarafından önerilen taslağın Tel Aviv’in ilkelerini korumasına izin verdiği belirtilirken, ateşkes teklifinin Biden’ın açıkladığı teklifle aynı olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi. İsrailli ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili ise, “Anlaşmanın İsrail ve Hamas tarafından farklı şekillerde ele alınacağından şüphem yok ama anlaşmada ne olduğunu ve beklentilerin ne olduğunu biliyoruz” dedi.

İLK AŞAMADA 6 HAFTALIK

Biden'ın Gazze'deki son duruma ve ateşkes müzakereleriyle ilgili yaptığı konuşmayı "zayıf" bulduğunu ifade eden İsrailli yetkili, ateşkes önerisini "Hamas için bir zafer" olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurdu. Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirdi.

İlk aşamada, "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü duyurdu.