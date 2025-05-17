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 | Berkay Alptekin

Hamas duyurdu! Doha'da ateşkes görüşmeleri başladı

Katliamlarını sürdüren İsrail'in Hamas ile arasındaki ateşkes görüşmeleri Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başladı. Hamas yetkilisi Tahir el-Nono, görüşmelerin yeni turunun yine Doha'da devam ettiğini bizzat doğruladı.

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Hamas duyurdu! Doha'da ateşkes görüşmeleri başladı
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 17:36

Katar'ın başkenti Doha’da, Hamas ile İsrail arasında Gazze'de uzun süredir devam eden çatışmalara son vermek amacıyla ateşkes görüşmeleri resmen başladı. Hamas yetkilisi Tahir el-Nono, Hamas'ın İsrail ile Gazze'de ateşkes görüşmelerinin yeni turunun Katar'ın başkenti Doha'da devam ettiğini doğruladı.

Her iki tarafın da “önkoşul” olmaksızın tüm konuları görüştüğünü söyledi. Görüşmeler, İsrail üzerinde ateşkes için yapılan baskının arttığı bir döneme denk geldi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen zirvede bir araya gelen Arap liderler, Gazze’deki savaşın derhal sona erdirilmesini talep etti.

İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından yapılan açıklamalarda, Filistinlilerin tamamen Gazze'den çıkarılmak istendiği vurgulandı.

Hamas duyurdu! Doha'da ateşkes görüşmeleri başladı

"TOPLU CEZALANDIRMANIN HİÇBİR HAKLI GEREKÇESİ YOK"

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, İsrail’in eylemlerini “sistematik suçlar” olarak tanımladı ve bunların “Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri yok etmeye” yönelik olduğunu söyledi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ise İsrail’i soykırım yapmakla suçladı. Zirvede konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Filistin halkının topluca cezalandırılmasının hiçbir haklı gerekçesi yok” dedi.

ABD Başkanı Trump ise, "Gazze insanlar açlıktan ölüyor. Bu durumu çözmek için çalışmalara başladım" açıklamasını yaptı.

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