Hamas duyurdu: İsrail ordusu 1’i ABD’li 3 esiri öldürdü

09 Haziran 2024 21:22 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 21:28

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail’in dün gerçekleştirdiği ve 4 esiri kurtardığı saldırılarda biri ABD’li 3 esirin öldüğünü bildirdi.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği saldırılar 247 gündü devam ediyor. İsrail ordusu sivillere acımasızca saldırıyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, bölgenin merkezinde dün gerçekleştirilen ve 274 Filistinlinin ölümüne neden olan saldırılarda bazı esirlerin de öldüğünü bildirdi. Yapılan açıklamada, "İsrail ordusu 1’i ABD’li 3 esiri öldürdü” ifadeleri kullanıldı.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 84 Filistinli öldürüldü, 84 bin 494 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 294’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 646 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 531 Filistinli hayatını kaybetti.