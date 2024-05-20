Hamas Gazze'de İsrail araçlarını hedef aldı: İmha ettik

20 May 2024 04:15 - Güncelleme : 20 May 2024 04:19

Reisi’den sonra merak konusu oldu: İşte helikopter ve uçak kazalarında ölen ve kurtulan liderler!

Reisi’den sonra merak konusu oldu: İşte helikopter ve uçak kazalarında ölen ve kurtulan liderler!

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 456 Filistinli öldürüldü, 79 bin 476 kişi yaralandı. Saldırılara karşılık Hamas da karşı saldırılar yapmaya devam ediyor.

ORTAK SALDIRI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde girdikleri çatışmalarda birçok İsrail askerini öldürdüklerini ve İsrail ordusuna ait araçları imha ettiklerini duyurdu. Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail ordusuna ortak saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Filistinli direnişçilerin, Cibaliya kampındaki Şehid İmad Akl Camisi arkasında konuşlu İsrail askerleri ile çatıştıkları ve İsrail askerlerinden ölenler ile yaralananların olduğu" kaydedildi. El-Albani Caddesi'ndeki çatışmalarda İsrail askerlerinin öldürüldüğü ve El-Acarime Caddesi'nde İsrail ordusuna ait "Merkava" tipi tankın patlatıldığı aktarıldı.

Kassam Tugayları'ndan, Cibaliya kampının doğusunda İsrail ordusun ait iki tankın, kampın kuzeyinde de İsrail ordusuna ait birliklerin "Yasin-105" roketleriyle hedef alındığını gösteren görüntüler paylaşıldı. Gazze kentindeki Tel el-Heva Mahallesi'nin güneyindeki Netzarim koridorunda bir İsrail askerinin keskin nişancı saldırısıyla hedef alındığı ve İsrail'in güneyindeki Sderot kentine roket saldırıları düzenlendiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ise Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail askerlerine havan toplarıyla saldırılar düzenlendiği belirtildi. Refah'ın doğusunda ise İsrail askerleri ile İsrail ordusuna ait araçların hedef alındığı bilgisi verildi.

3 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

Öte yandan İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar devam ediyor. İsrail ordusu Refah'ın batısındaki Kefeci ailesinin evini hedef aldı. Saldırıda 3 kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar Kuveyt Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı nedeniyle binalarda yıkım oluştu ve çevrede yangın çıktı.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası olan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.