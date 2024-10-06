Hamas geri adım atmıyor: Yerine gelmezse bölgede güven ve istikrar olmaz

06 Ekim 2024 22:52 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 23:05

İsrial ile Hamas arasındaki savaş devam ederken Hamas geri adım atmama sinyali verdi. Hamas, “Halkımız haklarını almadıkça bölgede güvenlik ve istikrar olmayacak” açıklamasını yaptı.

İsrail'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İsrail'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Filistin halkı haklarını tam olarak almadıkça bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanamayacağını söyledi. Hayye, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırım savaşının birinci yılı dolayısıyla görüntülü mesaj yayımladı.

“İSRAİL YIKIMIN MERKEZİ”

İsrail'in Orta Doğu'da "kötülüğün ve yıkımın merkezi" olduğunu belirten Hayye, "Filistin halkı haklarını tam olarak almadıkça bölgede güvenlik ve istikrar sağlanamaz. İşgal, kötülüğün ve istikrarsızlığın kaynağıdır.” dedi.

Hayye, "Topraklarımızı ve kutsal mekanlarımızı kurtarmak, tam egemenliğe sahip ve başkenti Kudüs olan bağımsız devletimizi kurmak, mültecilerin vatanlarına dönmesini sağlamak ve kendi kaderini tayin hakkını elde etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayye, "Halkımız ve Filistin davası düşman (İsrail) tarafından hedef alınıyor. Ulusal birliğimiz, direniş seçeneği temelinde kurtuluşun tek yoludur." şeklinde konuştu.

Öte yandan Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı günden bu yana geçen bir yılda binden fazla füze ve İHA fırlattıklarını, ABD, İsrail ve İngiltere bağlantılı 193 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu. Husi lider Abdulmelik el-Husi, el-Aksa Tufanı'nın birinci yılı münasebetiyle Husilere ail el-Mesira televizyon kanalına yaptığı konuşmada, geçen bir yıl içindeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Husi, "Yemen cephesinde Filistin halkının zaferi için dini, ahlaki, insani ve ilkesel pozisyonumuzu sürdürüyoruz" dedi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarından bu yana bir yıl içinde binden fazla füze fırlattıklarını dile getiren Husi, Kızıldeniz'den geçen ABD, İngiltere ve İsrail bağlantılı 193 gemiyi hedef aldıklarını kaydetti.

"11 Amerikan silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdük." diyen Husi, ülkeye hava ve denizden olmak üzere 774 saldırı düzenlendiğini, bu saldırılarda 82 kişinin öldüğünü, 340 kişinin yaralandığını belirtti. Abdulmelik Husi, askeri güçlerini geliştirme çabası içinde olduklarını vurguladı.