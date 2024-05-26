Hamas, 'İsrail askerlerini esir aldık' dedi, Tel Aviv yalanladı

26 May 2024 14:14 - Güncelleme : 26 May 2024 14:24

Savaşta bir ilk! Hamas’tan İsrail’e sert darbe: Bir grup askeri esir aldık

Savaşta bir ilk! Hamas’tan İsrail’e sert darbe: Bir grup askeri esir aldık

Hamas, Cibaliye Mülteci Kampı'na yapılan baskın sırasında bazı İsrailli askerlerin öldürüldüğünü bazılarının ise esir alındığını açıkladı. İsrail ise askerlerinin esir alınmadığını öne sürdü.

HAMAS PUSU KURDU

Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde yayımladığı bir ses kaydından Hamas'ın bir grup İsrail askerini kandırarak Cibaliye Mülteci Kampı'nın altındaki tünellere çektiğini ifade etti. Kayda göre Hamas üyeleri, tünelin girişinde ve içinde İsrailli askerlere "pusu" kurdu. Ebu Ubeyde, tarafların ilk önce çatıştığını, daha sonra da Hamas'ın patlayıcı kullandığını ifade etti.

Yayınlanan ses kaydına göre patlama bazı İsrailli askerlerini öldürürken bazılarını da bayılttı. Hamas, bazı İsrailli askerlerin esir alındığını ve askeri ekipmana el konulduğunu belirtti.

Paylaşılan videoda İsrail askeri olduğu düşünülen birinin sürüklendiği ve birtakım askeri ekipmanlar görülüyor.

İSRAİL REDDETTİ

İsrail ordusu sözcüsü ise Ebu Ubeyde'nin iddialarını yalanlayarak, "Askerin kaçırıldığı bir olay yaşanmadı" dedi.