Hamas, 'İsrail askerlerini esir aldık' dedi, Tel Aviv yalanladı
Hamas, İsrail askerlerinin esir alındığını açıkladı ve bir video yayınladı. İsrail ise böyle bir olayın yaşanmadığını iddia etti.
Hamas, Cibaliye Mülteci Kampı'na yapılan baskın sırasında bazı İsrailli askerlerin öldürüldüğünü bazılarının ise esir alındığını açıkladı. İsrail ise askerlerinin esir alınmadığını öne sürdü.
HAMAS PUSU KURDU
Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde yayımladığı bir ses kaydından Hamas'ın bir grup İsrail askerini kandırarak Cibaliye Mülteci Kampı'nın altındaki tünellere çektiğini ifade etti. Kayda göre Hamas üyeleri, tünelin girişinde ve içinde İsrailli askerlere "pusu" kurdu. Ebu Ubeyde, tarafların ilk önce çatıştığını, daha sonra da Hamas'ın patlayıcı kullandığını ifade etti.
Yayınlanan ses kaydına göre patlama bazı İsrailli askerlerini öldürürken bazılarını da bayılttı. Hamas, bazı İsrailli askerlerin esir alındığını ve askeri ekipmana el konulduğunu belirtti.
Paylaşılan videoda İsrail askeri olduğu düşünülen birinin sürüklendiği ve birtakım askeri ekipmanlar görülüyor.
İSRAİL REDDETTİ
İsrail ordusu sözcüsü ise Ebu Ubeyde'nin iddialarını yalanlayarak, "Askerin kaçırıldığı bir olay yaşanmadı" dedi.