Hamas, İsrail askerlerini tünelde tuzağa düşürdü! İsrail cephesi sessizliğini bozmadı

20 Temmuz 2024 13:50 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 14:05

İzzeddin El-Kassam, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Kassam Mücahitleri, piyade erlerinden oluşan bir grup İsrail askerini daha önce mayınlanmış bir tünelin ağzında tuzağa düşürerek onların bir kısmını öldürdü, bir kısmını da yaraladı." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, operasyonun Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

İSRAİL AÇIKLAMA YAPMAKTAN KAÇINIYOR

Kassam'ın söz konusu açıklamasına karşı İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Filistinli silahlı direniş gruplarıyla girdiği silahlı çatışmalara dair ayrıntılı bilgi vermekten uzak kalırken, kendi saflarındaki ölü ve yaralı sayılarını vermeyle yetiniyor.