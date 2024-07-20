Hamas, İsrail askerlerini tünelde tuzağa düşürdü! İsrail cephesi sessizliğini bozmadı
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
20 Temmuz 2024 13:50 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 14:05
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir tünel ağzında İsrail ordusundaki bir grup askeri tuzağa düşürdü. Tuzağa düşen askerlerin ölü ve yaralı olmak üzere etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
İzzeddin El-Kassam, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Kassam Mücahitleri, piyade erlerinden oluşan bir grup İsrail askerini daha önce mayınlanmış bir tünelin ağzında tuzağa düşürerek onların bir kısmını öldürdü, bir kısmını da yaraladı." ifadelerine yer verdi.
Açıklamada, operasyonun Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesinde gerçekleştirildiği kaydedildi.
İSRAİL AÇIKLAMA YAPMAKTAN KAÇINIYOR
Kassam'ın söz konusu açıklamasına karşı İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Filistinli silahlı direniş gruplarıyla girdiği silahlı çatışmalara dair ayrıntılı bilgi vermekten uzak kalırken, kendi saflarındaki ölü ve yaralı sayılarını vermeyle yetiniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı