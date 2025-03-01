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 | Yusuf Özgür Bülbül

Hamas İsrailli esirleri paylaştı: Biraz vicdanın varsa imzala!

Hamas, İsrailli esirlere ait görüntüler paylaştı. Esirler Netanyahu’ya seslenerek, "Biraz vicdanın varsa anlaşmayı imzala" dedi…

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.03.2025
saat ikonu 22:50
|
GÜNCELLEME:
01.03.2025
saat ikonu 22:52

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın görüntülerini paylaştığı Gazze Şeridi'ndeki tünellerde bulunan İsrailli esirler İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslendi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının 2. aşamasına ilişkin görüşmeler devam ediyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki tünellerde tutulan İsrailli esirlerin görüntüsünü paylaştı. Videoda bir esir, "Kardeşim yarın serbest bırakılacağı için çok mutluyum ama aileleri ayırmak hiçbir şekilde mantıklı değil" ifadelerini kullandı.

“BASKI YAPMALARINI SÖYLEYİN”

Esirlerin birbirine sarıldığı anların yer aldığı görüntülerde, esirlerden biri İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenerek, "Herkesi dışarı çıkarın ve aileleri ayırmayın. Hayatlarımızı mahvetmeyin. Anneme, babama ve herkese gösterilere devam etmelerini ve bu hükümetin anlaşmanın ikinci aşamasını imzalaması ve bizi evimize döndürmesi için baskı yapmalarını söyleyin" dedi.

"VİCDANIN VARSA İMZALA"

Yeterince hayatın mahvolduğunu vurgulayan İsrailli esir, devam eden ateşkes görüşmelerine atıfta bulunarak, "Hamas beni koruyor ama yeter, çıkarın beni buradan. Herkesi çıkarın. Ben burada kalamam. Yeter, anlaşmayı imzala Netanyahu. Kalbin varsa, biraz vicdanın varsa imzala. Bugün imzala" diye konuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

HAMAS KİMDİR?
Hamas veya resmî adıyla İslamî Direniş Hareketi, Filistin Ulusal Yönetimi'nde seçimle belirlenmiş Filistin Parlamentosunda çoğunluğu elinde tutan Filistinli paramiliter örgüt ve Sünni İslamcı ve militarist siyasi parti.
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