Hamas Lideri İsmail Haniye bugün Katar'da defnedilecek

02 Ağustos 2024 10:01 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 11:13

Canlı Anlatım Özeti TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ VE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ, DOHA'DA

DOHA'DA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

TÜRKİYE'DEN DE GENİŞ BİR HEYET KATILACAK

02.08.2024 11:09

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ VE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ, DOHA'DA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere Katar’ın başkenti Doha’ya geldi. Kurtulmuş ve Yılmaz, Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu tarafından havalimanında karşılandı.

02.08.2024 10:33

DOHA'DA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İsmail Haniye'nin Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek cenaze töreni için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Birçok ülkeden yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilecek cenaze töreni için gece saatlerinden itibaren Hamad Uluslararası Havalimanı'nda uzun kuyruklar oluştu.

Doha'nın belli sokak ve caddeleri trafiğe kapatılırken özellikle cuma namazını müteakip cenaze töreninin yapılacağı Muhammed bin Abdulvahhab Camisi ve etrafında Katar güvenlik güçleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

02.08.2024 10:01

CUMA NAMAZININ ARDINDAN CENAZE PROGRAMI DÜZENLENECEK

İsmail Haniye için dün İran'ın başkenti Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen törende yüksek güvenlik önlemleri alındı. Haniye'nin naaşı, dün akşam saatlerinde Tahran'dan bugün defnedileceği Katar'ın başkenti Doha'ya getirildi.

Hamas siyasi lideri İsmail Haniye bir süredir yaşadığı Katar’da bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. İmam Muhammed bin Abdülvahhab Camii'nde Cuma namazının ardından cenaze programı düzenlenecek.

TÜRKİYE'DEN DE GENİŞ BİR HEYET KATILACAK

Cenaze namazına Arap ve İslam dünyasından çok sayıda lider katılacak. Türkiye’den de geniş bir heyet Doha’daki programda hazır bulunacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve bir çok milletvekili törene katılacak.

Geniş bir gazeteci heyeti de cenaze törenini takip edecek. İsmail Haniye Doha’nın 15 kilometre kuzeyindeki Luseyl kentinde defnedilecek.

NE OLMUŞTU?

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim alma töreni için başkent Tahran'da bulunan Hamas lideri İsmail Haniye suikasta uğradı.