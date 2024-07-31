Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesi 'üç maymun devrini bitirdi'! Siyasal iletişim uzmanı Nur Tuğba Aktay: Öfke ve intikam ABD'ye kadar sıçrayacak

31 Temmuz 2024 10:19 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 10:31

Siyasi temaslar için İran'a giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, başkenti Tahran'da görüşmeler gerçekleştirdikten sonra geçtiği konutunda hava saldırısı sonrası öldürüldü. İsmail Haniye'nin öldürülmesi sonrası Siyasal iletişim uzmanı Nur Tuğba Aktay, tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a uluslararası yaşanacak krizlere dair açıklamalar yaptı.

HAMAS LİDERİ İSMAİL HANİYE'NİN ÖLDÜRÜLMESİ ÜÇ MAYMUN DEVRİNİ BİTİRDİ!

Aktay, İsrail'in Filistin'e yönelik 7 Ekim 2023 yılında başlattığı saldırılar sonra bölgede üç maymunu oynayan hükümetlerin devrinin bittiğinin altını çizdi.

Siyasal iletişim uzmanı Aktay, Hamas lideri İsmail Haniye'ye yapılan suikast sonrası uzun süredir fiili herhangi bir girişimde bulunmayan devletlerin iç durumlarına yansıyacağını da ayrıca belirtti.

İç karışıkların ABD'ye kadar sıçrayacağını da açıklayan Aktay konuşmalarına şu ifadelerle başladı:

"Hamas lideri İsmail'in İran'da düzenlenen suikastlı tabi bölgedeki dinamikleri daha karmaşık hale getirecektir. Dünyada 3 maymun devri bitti. Özellikle bölgede artan gerilim ve şiddet diğer ülkelerde de baş gösterecektir. Çünkü Haniye'nin öldürülmesi Hamas ve diğer Filistin grupları arasında öfke ve intikam duygularını körükleyecektir. Israil'e yönelik saldırıların artmasına ve Gazze'de daha yoğun çatışmalara yol açacaktır. Olayın Tahran'da gerçekleşmesi İran, Hamas ve Hizbullah arasındaki bağları güçlendirebilir. Özellikle direniş milis grupları şiddetlerini artıracak. Derinde halan diğer gruplarda baş göstermeye başlayacak. Gerilim ülkelerin iç karışıklıklarını tetikleyecek."

SUİKAST ABD'NİN İÇİNİ BİLE KARIŞTIRACAK!

Hamas liderinin öldürülmesinin uluslararası şiddeti artıracağını belirten Aktay, diplomatik tüm trafiğin aksayacağını söyledi. ABD'yi işaret eden siyasal iletişim uzmanı, karışıklıkların sıçraması uluslararası dengeleri de değiştireceğini belirtti. Avrupa ve ABD'de uzun süredir devam eden Filistin desteği eylemlerinin körükleneceğini aktaran siyasal iletişim uzmanı dengelerin Filistin'deki örgütler arasında da karmaşaya neden olacağının altını çizdi.

DÜNYADA YENİ MÜLTECİ DALGASI OLUŞACAK!

Mülteci sorununun bu kez yeni bir dalga oluşturacağını belirten Aktay, uluslararası en büyük krizin de bu olacağını açıkladı.

Uzun vadeli barış ve sükunetin bölgeden kalkacağının altını çizen siyasal iletişim uzmanı, "Bölgedeki sivil halkın yaşam koşulları daha da zorlaşacak. Gerginlik artıkça masaya oturma yerine çatışmalar hat safhaya çıkacak. Çok zor bir süreç olacak bölge halkı içinde. Mülteci sorunu artacak. Hastalıkların arttığı bölgede insanlar kalmak istemez. Çünkü aylardır su yok ilaç yok yemek yok. Bu dalga özellikle Avrupa ve ABD başını ağrıtacak. Bölgedeki diğer devletlerde bulunla ilgili önlem almak ve barışçıl ortamı sağlamak zorunda kalacak" dedi.

HAMAS'IN YENİ LİDERİ KİM OLACAK?

Filistin direnişinde söz sahibi olan Hamas'ın yeni liderinin kim olacağı ise merak konusu oldu.

Aktay, bununla ilgili ise "Özellikle Filistin'deki iç siyasi dinamiklere baktığımızda Filistin'de ve İsrail'de iç siyasi dengeler değişecektir. Haniye'nin ölümü Filistin'deki gruplar arasında liderlik mücadelelerine ve stratejik değişimlere hızlandıracaktır. Israil'de ise hükümet iç politikada daha sert bir tutum benimsemesi olası. Çünkü bu katil devlet hiçbir şekilde ne bir savaş kuralı ne bir uluslararası politikanın ya da işte insan haklarının kurallarını hiçbir şekilde uygulamak yerine o hepsini tek tek bir bir" dedi.