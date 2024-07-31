Hamas lideri İsmail Haniye'nin ölüm haberi sonrası camiden bu sesler yükseldi
Hamas lideri İsmail Haniye, İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti. Haniye'nin öldürüldüğü haberi sonrası Batı Şeria'da camilerde bu sesler yükseldi.
Hamas lideri İsmail Haniye İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikast sonucu öldürüldü. Ölüm haberi Batı Şeria'daki, camilerden duyuruldu. Camilerden "Mücahitlerin şeyhi şehit oldu!" sesleri yükseldi.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi.
Heniyye'nin, İsrail ordusunun tören sonrası Tahran'daki konutuna düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiği aktarıldı.
CAMİLERDEN AYETLER YÜKSELDİ: "ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLERE ÖLÜLER DEMEYİN"
Batı Şeria'daki camilerde Haniye'nin ölüm haberi büyük bir üzüntüyle karşılandı.
Camiden "Mücahitlerin şeyhi şehit oldu!" sesleri yükselirken imam şu sözlerle Haniye'nin ölümünü duyurdu:
"Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin, onlar diridirler. Hamas lideri mücahit şehit oldu. Mücahitlerin şeyhi şehit oldu. Savaşın en önünde duran mücahidimiz şehit oldu"