Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından İran 'intikam bayrağı' astı

31 Temmuz 2024 15:29 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 15:41

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasının ardından Dini lider Ali Hamaney intikam sözü verdi. İran'ın Kum şehrindeki bir cami kubbesine 'intikam bayrağı' olarak bilinen 'kırmızı bayrak' çekildi. İntikam bayrağının üzerinde ''Hüseyin'in intikamı'' kelimeleri yer alıyor.

Öte yandan İran, intikam bayrağını son olarak Ocak 2024'te Kirman şehrindeki terör saldırısının ardından asmıştı. Aylar sonra bayrak yeniden göndere çekildi.

HAMANEY İNTİKAM SÖZÜ VERDİ

Dini Lider Ali Hamaney, Haniye'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'e 'sert ceza' verileceğini söyledi. İntikamın İran'ın görevi olduğunu söyleyen Hamaney açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cesur ve önde gelen Filistinli mücahit lideri İsmail Haniye dün gece şafak vakti Allah'a katıldı ve büyük direniş cephesi yas içinde. Suçlu ve terörist Siyonist rejim evimizde sevgili misafirimizi şehit etti ve bizi yaslı bıraktı, ancak aynı zamanda kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı.''

''Şehit Haniye, onurlu mücadele alanında uzun yıllar boyunca değerli canını eline aldı ve şehitliğe hazırdı ve çocuklarını ve halkını bu yolda adadı. Allah yolunda şehit olmaktan ve Allah'ın kullarını kurtarmaktan korkmuyordu, ancak İslam Cumhuriyeti topraklarında yaşanan bu acı ve zor olayda kanının intikamını almayı görevimiz sayıyoruz.''

İslam ümmetine, direniş cephesine, cesur ve onurlu Filistin halkına ve özellikle Şehit Haniye ve onunla birlikte şehit olan yoldaşlarının ailesine ve geride kalanlarına başsağlığı diliyor, Yüce Allah'tan onların saflarını yüceltmesini diliyorum."

KİRMAN'DA NE OLMUŞTU?

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla 3 Ocak'ta düzenlenen anma töreninin yapıldığı Kirman'da, kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.

Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği canlı bomba saldırılarında kadın ve çocukların da aralarında olduğu 89 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.