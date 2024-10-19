Hamas lideri Yahya Sinvar'ın tünel görüntüleri ortaya çıktı: 7 Ekim'de kaydedilmiş

19 Ekim 2024 23:22 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 23:23

İsrail ordusu, Hamas'ın öldürülen lideri Yahya Sinvar'ın 7 Ekim sürecinde kaydedilen görüntülerini yayımladı. Kaydedilen görüntülerde Sinvar'ın ailesiyle yer altı tüneline girdiği anlar yer aldı.

İsrail ordusu, Hamas​ lideri Yahya Sinvar’ın 7 Ekim saldırılarından bir gün önceki görüntülerini paylaştı. İsrail Hamas'ın tünellerindeki kamera görüntülerinin de ellerinde olduğunu duyurdu.

7 Ekim saldırısından birkaç saat önce kaydedildiği anlaşılan görüntülerde Sinvar ve ailesinin eşya taşıdığı görüntülere yansıdı. Görüntüleri paylaşan İsrail ordusu Sinvar'ın tünele 7 Ekim saldırısı sonrası süreci izlemek için televizyon taşıdığını da iddia etti.