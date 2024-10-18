Hamas lideri Yahya Sinwar'ın ölümü bir 'son' değil! İsrail'in stratejik çıkmazı sürüyor

18 Ekim 2024 09:03 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 09:27

Hamas lideri Yahya Sinwar'ın 'tesadüfi' bir şekilde İsrail ordusu tarafından öldürülmesinin bir 'son' olmadığı belirtildi. Sinwar'ın ölümünün Hamas için ciddi bir kayıp olduğunu yazan ABD medyasından Washington Post, yıllardır çok sayıda Hamas liderinin öldürülmesine rağmen ayakta kaldığını vurguladı.

İsrail'in Gazze​'ye yönelik saldırıları 1 yılı aşkın süredir devam ederken İsrail ordusu, tesadüfi bir şekilde Hamas​'a ağır bir darbe vurdu. İsrail ordusu, bir eve düzenlediği saldırıda Hamas lideri Yahya Sinwar​'ı 'bilmeden' öldürdü. Hamas için Sinwar'ın ciddi bir kayıp olduğu belirtilse de savaşın devam edeceğini hem İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu​ hem de Hamas duyurdu.

YAHYA SİNWAR'IN ÖLDÜRÜLMESİ 'SON' DEĞİL!

ABD medyasından Washington Post da Hamas lideri Yahya Sinwar'ın öldürülmesinin bir 'son' olmadığını yazdı. London School of Economics'ten uluslararası ilişkiler profesörü Fawaz Gerges, Sinwar'ın birçok Filistinli için ''İsrail'e karşı koymaya cesaret eden ikonik bir figür'' olduğunu söyledi. Gerges, "Yine de bu mücadele tek bir kişi ya da liderle alakalı değil. İsrail, Sinwar'ın öldürüldüğünü ilan ettikten sonraki sabah kendini yine aynı yerde bulacak. Bu durum İsrail'in stratejik çıkmazını çözmüyor." dedi.

Gazze'deki El-Ezher Üniversitesi'nden siyaset bilimi profesörü Mkhaimar Abusada da Sinwar'ın ölümünün Hamas'ın sonu olmayacağını vurguladı ve "Hamas, kendilerini İsrail işgaline karşı savaşan bir ulusal kurtuluş hareketi olarak görüyor. Bir lider ölürse, bir diğeri mücadeleyi devralacak ve devam ettirecek. Bu uzun yıllardır devam eden bir şey" ifadelerini kullandı.

İRAN: YAHYA SİNWAR GENÇLER İÇİN MODEL OLACAK

Hamas destekçisi İran'dan da benzer açıklamalar geldi. İran'ın BM Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, Yahya Sinwar'ın son ana kadar direnmeyi sürdürmesine dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Müslümanlar Şehit Sinwar'ı savaş meydanında, savaş kıyafetleri içinde, saklandığı yerde değil de açıkta, düşmanla yüzleşirken hatırladıklarında direniş ruhu güçlenecektir. Sinwar, Filistin'in kurtuluşuna giden yolu ileriye taşıyacak gençler ve çocuklar için bir model olacaktır. İşgal ve saldırganlık var olduğu sürece direniş de sürecektir. Çünkü şehitler yaşamaya ve ilham kaynağı olmaya devam edecektir.''

YAHYA SİNWAR'IN SON ANLARI

İsrail, Hamas lideri Yahya Sinwar’ın ölmeden önceki son anlarına ait dron görüntülerini paylaştı. Sinwar'ın yaralı bir şekilde bir koltukta oturduğu görülürken kendisine yaklaşan drona elindeki cismi fırlattığı görülüyor.

İngiliz Guardian gazetesi görüntüleri verirken Sinwar'ın, İsrail'in sürekli olarak gösterdiği gibi bir sığınakta saklanmak yerine, Refah'ta İsrail güçleriyle savaşırken öldürüldüğünü yazdı.

ABD'li New York Times ise görüntüyle ilgili detaylı bilgi paylaştı:

"Oda, Gazze'nin güneyindeki Rafah'ın Tel al-Sultan semtindeki bir konut binasının ikinci katında. Görüntüde odanın duvarlarında ağır hasar olduğu görülüyor bu kısa süre önce bir patlama meydana geldiğinin işareti. Times görüntüleri bağımsız olarak doğrulayamasa da odanın yeri Sinwar'a çok benzeyen bir adamın cesedini gösteren daha önceki fotoğrafların bulunduğu yerle uyuşuyor."