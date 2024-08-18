Hamas Sözcüsü Usame Hamdan, ABD medyasının yaptıklarını CNN'in yüzüne vurdu

18 Ağustos 2024 13:10 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 13:47

ABD, Japonya ve Güney Kore'den birlik vurgusu: Dünyanın en büyük zorluklarıyla baş etmeye hazırız

ABD, Japonya ve Güney Kore'den birlik vurgusu: Dünyanın en büyük zorluklarıyla baş etmeye hazırız

İsrail, 10 ayı aşkın süredir Gazze'ye bombalar yağdırıyor. Katliamlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti. Savaşın gölgesinde ateşkes görüşmeleri devam ediyor fakat olumlu bir sinyal halen alınamadı. Hamas Sözcüsü Usame Hamdan, bölgedeki saldırılara ilişkin soruları ABD merkezli yayın kuruluşu CNN International'a anlattı.

''İSRAİLLİLERE FİLİSTİNLİLERİ ÖLDÜRME HAKKI VERİYORSUNUZ''

Hamas Sözcüsü Hamdan, ABD'li medya kuruluşuna ABD medyasını kötüledi ve Filistinlilerin durumunu, İsrail'in katliamlarını görmezlikten gelmekle suçladı. Hamdan, ''İsrail'in yaptıklarından dolayı pişmanlık duyup duymadığımızı sorduğunuzda bana öyle geliyor ki İsraillilere Filistinlileri öldürme hakkı veriyorsunuz. İsrail'in 76 yıldır Filistinlileri öldürdüğünü anlamalısınız'' dedi.

''SADECE FİLİSTİNLİLER ÖLDÜRÜYORMUŞ GİBİ ANLATIYORSUNUZ''

Hamdan 20 yıldır bölgedeki durumu izlediğini belirten ve Hamas’ı suçlayan gazeteciye verdiği cevapta, çatışmaları sadece İsrail’in gözünden gördüğünü söylerken, “İsraillilerin 20 yıl içinde binlerce Filistinliyi öldürdüğünü görmediniz” ifadelerini kullandı.

Hamdan, “Filistinlilerin öldürülmesinden sanki hiçbir şey yokmuş gibi ve sadece Filistinliler İsraillileri öldürüyormuş gibi bahsediyorsunuz” dedi.

MÜZAKERELER HAYAL KIRIKLIĞI

ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Doha'da gerçekleşen Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinden olumlu bir sonuç çıkmadı.

İsmi açıklanmayan Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi BBC'ye yaptığı açıklamada müzakereler sonunda ateşkes anlaşmasında ilerleme kaydedildiği yönündeki görüşleri 'yanılsama' olarak nitelendirdi.

Müzakerelere ilişkin konuşan yetkili, arabulucuların hayal sattığını vurgulayarak, "Arabuluculardan aldığımız bilgiler hayal kırıklığına neden oldu. Hiçbir ilerleme kaydedilmedi" dedi.