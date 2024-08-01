Hamas'ın gölge lideri Muhammed Deif'in öldürülmesinde İsrail istihbaratı detayı

01 Ağustos 2024 12:32 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 12:45

İran Hamas lideri İsmail Haniye'nin intikamı için hazırlanıyor! İsrail'i tedirgin eden 'Saldırın' emri

İran Hamas lideri İsmail Haniye'nin intikamı için hazırlanıyor! İsrail'i tedirgin eden 'Saldırın' emri

İsmail Haniye için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi! On binlerin dilinde aynı slogan: İsrail'e ölüm

İsmail Haniye için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi! On binlerin dilinde aynı slogan: İsrail'e ölüm

İsrail, Tahran'da İsmail Haniye'nin cenaze töreni düzenlenirken, Gazze'de Hamas'ın gölge lideri Muhammed Deif'in öldürüldüğünü duyurdu. İsrail ordusu, Deif'in ölümünü doğrulayan bir istihbarat elde ettiklerini açıkladı.

''DEİF'İN ÖLDÜRÜLMESİ HAMAS'IN YOK EDİLMESİ İÇİN BÜYÜK ADIM''

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise Hamas'ın üst düzey ismi Deif'in öldürülmesine dair dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya platformu X'te paylaşım yapan Gallant, Deif'in öldürülmesini, Hamas'ın yok edilmesine doğru büyük bir adım olarak yorumladı ve şunları yazdı:

''Gazze'nin Usame Bin Ladin'i' Muhammed Deif, 13.07.24 tarihinde elendi. Bu, Hamas'ın Gazze'de askeri ve idari bir otorite olarak tasfiye edilmesi sürecinde ve bu savaşın hedeflerine ulaşılmasında önemli bir kilometre taşıdır.''

''Operasyon IDF ve ISA tarafından hassas ve profesyonel bir şekilde gerçekleştirildi. Bu operasyon Hamas'ın parçalanmakta olduğu, Hamaslı teröristlerin ya teslim olabileceği ya da yok edileceği gerçeğini yansıtıyor.''

''İsrail Savunma Teşkilatı, 07.10 katliamının hem planlayıcıları hem de failleri olan Hamas teröristlerinin peşine düşecek. Bu görev tamamlanıncaya kadar dinlenmeyeceğiz.''

''MUHAMMED DEİF ELENDİ''

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) de x'te Deif'in ölümüne dair paylaşımda bulundu. IDF'nin paylaşımında ''Artık doğrulandı: Muhammed Deif elendi'' ifadeleri kullanıldı.

DEİF SAVAŞ UÇAKLARIYLA ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan 13 Temmuz'da Han Yunus bölgesinde Rafa Salameh'e ait bir yerleşkeye düzenlenen saldırıda hedef alınan Deif'in ölümü ile ilgili net bir bilgi bulunmuyordu. Fakat iki ismin birlikteyken saldırıya uğradığı, Deif'in savaş uçaklarıyla öldürüldüğü kaydedildi.

HAMAS VE HİZBULLAH DEİF'İN ÖLÜMÜNÜ BİLİYORDU

Kaynaklar, Hamas ve Hizbullah'ın bazı üyelerinin Deif'in öldüğünü bir süredir bildiğini ancak Hamas'ın bazı üyelerinin geniş operasyonel ağdan kopuk olunması nedeniyle konudan haberdar olmayabileceklerini iletti.

KOD ADI: MİSAFİR! MUHAMMED DEİF KİMDİR?

Han Yunus'taki kampta Filistinli bir mülteci ailenin çocuğu olarak 1965'te doğan Dayf, 1987'de henüz yeni kurulma aşamasında olan Filistinli direniş hareketi Hamas'a katıldı.

İsrail'in 1989'da Gazze'ye düzenlediği yoğun saldırı sırasında gözaltına aldığı Dayf, 16 ay yargılama olmadan İsrail hapishanelerinde tutuldu.

Dayf, serbest kaldıktan sonra Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları bünyesinde İsrail'e karşı çok sayıda silahlı eylem gerçekleştirdi.

Muhammed Dayf, Kassam Tugaylarının kurucuları ve önde gelen liderleri arasında yer alıyor.

İsrail ordusu, Gazze içinde Dayf'ı hedef alma gerekçesiyle sivillerin hayatını kaybettiği 7 saldırı gerçekleştirdi ancak başarılı olamadı.

Gazze'ye yoğun saldırı başlattığı 2014'te de İsrail, Dayf'ı öldürdüğünü duyurmuş ancak bu haberler asılsız çıkmıştı. İsrail basınında, bu dönem Dayf için "hayalet komutan" tanımı yapılmıştı.

İsrail güvenlik teşkilatı, Dayf'ı yakalamak için yoğun çaba gösterdiklerini itiraf etmişti.