Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu!

06 Ağustos 2024 21:00 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 21:34

İran’da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin yerine, Yahya Sinvar seçildi. Hamas’ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, şehit lider İsmail Heniyye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına Komutan Yahya Sinvar'ı seçtiğini ilan ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Hamas'tan 3 Ağustos’ta yapılan açıklamada, suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin yerine geçecek yeni ismi belirlemek için istişarelere başlandığını duyurulmuştu. Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

YAHYA SİNVAR KİMDİR?

1962 yılında Gazze Şeridi’ndeki Khan Yunis mülteci kampında doğan Yahya Sinvar, Hamas’ın kurucu üyelerinden biri olarak örgütün şekillenmesinde önemli bir rol oynadı. 1980’lerin sonlarında Hamas’a katılan Sinvar, kısa sürede örgütün güvenlik kolunun başına geçti. Yahya Sinvar, İsmail Haniye’nin öldürülmesinin ardından Hamas’ın fiili lideri olarak gündeme geldi.

1989 yılında, iki İsrailli askerin öldürülmesi ve Filistinli muhbirlere karşı suikastlar düzenlemekle suçlanan Sinvar, dört kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 22 yıl boyunca İsrail hapishanelerinde kalan Sinvar, 2011 yılında Gilad Shalit takası kapsamında serbest bırakıldı.

İMAJINI GÜÇLENDİRDİ

Hapishane yılları, Sinvar’ın ideolojisini ve İsrail’e olan düşmanlığını pekiştirdi. Eski İsrail istihbarat yetkilisi Michael Koubi’ye göre Sinvar, sorgulamaları sırasında Filistinli muhbirleri öldürmekle övünüyordu. Bu süreç, onun Hamas içindeki sert ve uzlaşmaz imajını güçlendirdi.

ÖNEMLİ BİR FİGÜR OLDU

2017 yılında Hamas’ın Gazze lideri seçilen Sinvar, örgütün askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile siyasi kanadı arasında köprü görevi gördü. Bu pozisyonu, onu Hamas’ın en etkili figürlerinden biri haline getirdi.

Haniye’nin aksine Sinvar, sahada operasyonel deneyime sahip olarak öne çıkıyor. Sinvar’ın örgütün askeri kanadı üzerinde etkili olması bekleniyor.

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