Hamas'tan ateşkes açıklaması: Biden'ın açıkladığı plana göre hazırız

12 Eylül 2024 01:29 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 01:47

Hamas Hareketi, ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta açıkladığı taslağa dayanarak ateşkese hazır olduğunu belirtti. Ayrıca her türlü yeni şartı da reddettiğini duyurdu.

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Halil el-Hayye başkanlığındaki Hamas heyetinin, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile Katar'ın başkenti Doha'da görüştü. Hamas, "ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'taki açıklaması, Güvenlik Konseyinin 2735 sayılı kararı ve 2 Temmuz'daki anlaşmalar dahil olmak üzere mutabakata varılan ateşkesin derhal uygulanması için hazır olduğunu" açıkladı.

YENİ ŞARTLARI REDDETTİ

Biden'ın açıkladığı ateşkes planına tarafların "yeni bir koşul getirmesi" reddedilirken, arabulucuların Gazze'de ateşkes sağlanması, esir takası ve İsrail ordusunun bölgeden çekilmesi konusundaki çabalarından övgüyle söz edildi.

JOE BIDEN'IN ATEŞKES TASLAĞI

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in üç aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes taslağının İsrail'in hazırladığı tekliften farklı olduğunu ileri sürerek yeni şartlar eklenmesini talep etmişti.

Netanyahu, Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nun yanı sıra Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail işgalinin devam etmesini istemişti.