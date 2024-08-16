Hamas'tan ateşkes açıklaması: Henüz olumlu sinyaller yok!

16 Ağustos 2024 15:38 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 16:32

Gazze için ateşkes görüşmeleri sürerken İran'dan ABD ve İsrail'e sert tepki

Gazze için ateşkes görüşmeleri sürerken İran'dan ABD ve İsrail'e sert tepki

İşgalci İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakereleri devam ediyor. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze'de ateşkes sağlanması için başkent Doha'da dün başlayan arabuluculuk görüşmelerinin bugün de süreceğini duyurmuştu.

Hamas Sözcüsü Usame Hamdan, Doha'da devam eden müzakerelere dair bir açıklama yaptı. Görüşmelere doğrudan katılmayan Hamas adına konuşan Hamdan, müzakerelerin hangi aşamada olduğuna dair net bir bilgi bulunmadığını belirtti.

"OLUMLU SİNYAL GELİRSE..."

"Müzakereciler, anlaşmazlıkları gidermek için görüşmelerini sürdürüyor. Ancak, İsrail tarafının koşulları artırdığı ve yeni konular gündeme getirdiği açık" diye Hamdan, İsrail'in olumlu bir sinyal vermesi durumunda Hamas'ın yeniden müzakerelere katılabileceğini de ekledi.