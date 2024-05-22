Hamas'tan Filistin devleti açıklaması: Önemli bir adım

22 May 2024 16:50 - Güncelleme : 22 May 2024 16:59

İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıyacağını duyurmasının ardından Hamas'tan açıklama geldi. Yazılı açıklama yapan Hamas, İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i tanıması "Filistin halkının kendi toprakları üzerindeki hakkını tesis etme yolunda önemli bir adım" olarak nitelendirildi.

FİLİSTİN DEVLETİNİ KURMA YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM

Bu ülkelerin Filistin devletini tanıma kararının "başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurma yolunda önemli bir adım" olduğu vurgulanan açıklamada, diğer ülkelere de "Filistin halkının meşru ulusal haklarını tanıma, kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesini destekleme ve Filistin topraklarındaki İsrail işgaline son verme" çağrısında bulunuldu.

İSRAİL KARAR TEPKİLİ

Norveç, İrlanda ve İspanya hükümetlerinden art arda yapılan açıklamalarda, 28 Mayıs’ta Filistin’in resmen devlet olarak tanınması kararı alındığı duyuruldu.

İsrail yönetimi ise karara tepki olarak Norveç ve İrlanda büyükelçilerini geri çağırdı.