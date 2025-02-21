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 | Berkay Alptekin

Hamas'tan İsrail'e ters köşe! 'Bu kimliği belirsiz bir ceset'

İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir takası kapsamında rehine takası devam ediyor. Dün Hamas tarafından İsrail'e teslim edilen cenazelerden birinin İsrailli esire ait olmadığı öne sürüldü. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada bir cesetin herhangi bir esir ile eşleşmediği, bu cesetin isimsiz ve kimliği belirsiz olduğu kaydedildi.

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Hamas'tan İsrail'e ters köşe! 'Bu kimliği belirsiz bir ceset'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 11:40

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün teslim edildiği duyurulan 4 cenaze arasında Shiri Bibas'ın cenazesinin olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Kimlik tespit süreci sırasında, teslim alınan cesetlerden birinin Shiri Bibas'a ait olmadığı belirlendi ve başka herhangi bir esir ile eşleşme bulunamadı. Bu isimsiz, kimliği belirsiz bir ceset." ifadelerine yer verildi.

Ariel ve Kfir Bibas'ın kimliklerinin teşhis edildiği belirtilen açıklamada, "Hamas'ın, Shiri'yi tüm esirlerimizle birlikte evine iade etmesini talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Tel Aviv'deki Ebu Kabir Adli Tıp Enstitüsü, teslim edilen cenazelerden birinin İsrailli esir Oded Lifshitz'e ait olduğunu doğrulamıştı.

"HAMAS BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEK"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın teslim ettiği cenazelerden birinin İsrailli esire ait olmadığı yönündeki iddialara ilişkin görüntülü mesaj yayımladı. Teslim edilen cenazenin Bibas'a ait olmadığını savunan Netanyahu, Hamas'ın İsrailli esir yerine Gazzeli bir kadının cenazesini gönderdiğini ileri sürdü. Netanyahu, bu olayın Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının "ihlali olduğunu" ileri sürerek "Hamas'ın bunun bedelini ödeyeceğini" savundu.

HAMAS, İSRAİLLİ ESİRLERİN CENAZESİNİ TESLİM ETMİŞTİ

Hamas, Gazze Şeridi'nde "İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esirin cenazesini", ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmişti.

Uluslararası Kızılhaç'a verilen Oded Lifshitz, Shiri Bibas, Ariel Bibas ve Kfir Bibas'ın cenazeleri İsrail tarafından teslim alınmıştı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada "Hepsi, siyonist işgal uçaklarının tutuldukları yerleri kasıtlı olarak bombalamasından önce hayattaydı." ifadelerini kullanmıştı.

Anlaşmaya göre 4 İsraillinin cenazesine karşılık 22 Şubat'ta İsrail'in de bir grup Filistinli esiri serbest bırakması bekleniyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Hamas-İsrail savaşı ne zaman başladı?
Hamas-İsrail Savaşı, İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından Aksa Tufanı Savaşı ve İsrail tarafından Demir Kılıçlar Operasyonu olarak adlandırılan, 7 Ekim 2023 tarihinde paramiliter örgüt Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, İsrail geneline geniş çaplı saldırısı ile başlayan bir savaştır.
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